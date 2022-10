Spider-Man: 60 Stupefacenti Anni | Recensione del libro di Rizzo e Licari

Autori: Marco Rizzo, Fabio Licari Formato: 21X28, 144pp., C., colori Prezzo: € 18,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Italia Data di pubblicazione: 15/09/2022

Tobia Brunello 2022-10-05T11:41:11+02:00

In occasione dei 60 anni di Spider-Man Panini Comics e Disney Publishing Worldwide hanno messo in cantiere questo libro a firma di Fabio Licari e Marco Rizzo che ripercorre tutta la storia dell’Arrampicamuri, sia dal punto di vista editoriale che narrativo.

Spider-Man: 60 Stupefacenti Anni è un libro di grande formato, in maniera da valorizzare tutte le tavole e le copertine riprodotte all’interno, e scritto in maniera agile e discorsiva, con ogni capitolo dedicato ad una decade di vita editoriale dell’Arrampicamuri: nelle 144 pagine che compongono il volume troviamo un portfolio di illustrazioni dei maggiori artisti della storia di Spidey, il resoconto dei momenti più importanti di ogni decade e i profili degli autori più importanti di ogni periodo.

In appendice trovano spazio anche due chicche come la carrellata di tutti i costumi differenti indossati dallo Spider-Man “ufficiale” (ovvero quello della realtà 616), oltre che l’elenco di tutte le serie regolari originali che hanno avuto come protagonista Peter Parker.

Presentato così, questo libro potrebbe sembrare un semplice compendio enciclopedico, ma in realtà Rizzo e Licari riescono a veicolare nelle pagine tutta la passione per il personaggio.

Il punto di forza di Spider-Man e quello che l’ha reso il protagonista della “rivoluzione” Marvel degli anni ‘60 è la sua capacità di far immedesimare il lettore: sotto la maschera Peter Paker è sempre stato un ragazzo comune, lontanissimo da tutti gli altri supereroi, segretamente miliardari, alieni o scienziati geniali.

I fan di Spidey si sono affezionati alla vita di Peter, ai suoi amori, alle sue sfortune sul lavoro, prima ancora che ai suoi scontri con i cattivi di turno. Non a caso i nemici che più di tutti spiccano sugli altri sono quelli che hanno a che fare maggiormente con la sua sfera privata: Green Goblin, Venom, lo Sciacallo, il Dr. Octopus…

Ripercorrere i 60 anni di storia di Spider-Man diventa quindi quasi una biografia, il racconto della vita di un amico, prima ancora che un resoconto su di un fenomeno editoriale. Dallo storico Amazing Fantasy 15 all’ultimo rilancio di Amazing Spider-Man firmato da Zeb Wells e John Romita Jr, ogni capitolo riesce ad essere discorsivo e scorrevole senza mai diventare pedante, alterando informazioni sulle vicende editoriali al resoconto degli sviluppi narrativi.

Il fan di Spider-Man che ha letto parte di questi 60 anni di storie potrà intraprendere una sorta di percorso della memoria, rievocando emozioni e sensazioni provate nel leggere quelle pagine in determinati periodi della sua vita.

Chi invece conosce meno il personaggio potrà avere un ritratto esaustivo della storia dell’Arrampicamuri, non solo arrivando a conoscere tutti i momenti più importanti della sua lunga storia ma anche quello che hanno significato in termini di impatto con il pubblico e più in generale nel panorama dei fumetti di supereroi statunitensi.

La cura editoriale messa nella realizzazione di questo volume (che è stato pubblicato in contemporanea anche nel resto d’Europa e negli Stati Uniti) è notevole, ma se proprio dobbiamo trovarci un difetto è l’assenza di credits per gli autori del disegno di copertina (Sal Buscema) e di retro-copertina (sembrerebbe Alex Saviuk), probabilmente perché differenti nelle varie edizioni estere.