Fire Force Stagione 3 Parte 2: il trailer principale anticipa il ritorno della serie a gennaio

Il mondo di Fire Force si riaccende ancora una volta. Il trailer principale della seconda parte della terza stagione è finalmente online, confermando anche la nuova data di debutto: 9 gennaio 2026 su Crunchyroll. Un annuncio atteso con impazienza dai fan, che tornano a immergersi nelle fiamme della battaglia dopo la prima metà andata in onda ad aprile 2025.

Assieme al trailer arrivano anche importanti novità sul comparto musicale. L’opening sarà affidata a Takanori Nishikawa con il brano IGNIS, mentre l’ending sarà Speak of the Devil dei Survive Said The Prophet. Due scelte che promettono un’atmosfera incendiaria e carica di tensione, perfetta per accompagnare i nuovi eventi della storia. Al cast vocale si aggiunge inoltre Hochu Otsuka, che interpreterà Hibachi Shinmon, una presenza che i lettori del manga attendevano da tempo.

Per chi ha seguito l’anime fin dall’inizio, questa seconda parte rappresenta un nuovo punto di svolta. Shinra e gli altri membri dell’Ottava Brigata Speciale stanno per scoprire segreti in grado di ribaltare il destino del mondo. Tuttavia, quando il comandante Obi viene catturato dall’Impero di Tokyo e l’intera Compagnia viene etichettata come traditrice, tutto precipita. Ora sono soli, braccati, costretti a combattere senza supporto esterno, mentre nuove minacce e vecchi avversari si frappongono sul loro cammino.

Fire Force nasce dal manga di Atsushi Ohkubo, autore anche di Soul Eater. Pubblicato su Weekly Shonen Magazine dal 2015 al 2022, l’opera conta 34 volumi e ha conquistato appassionati in tutto il mondo grazie a un immaginario steampunk unico e a un sistema di poteri capace di fondere spiritualità, combustione umana e azione frenetica. L’anime ha debuttato nel 2019 e oggi continua a espandere il suo universo narrativo, pronto a tornare più infuocato che mai.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: i fan hanno una data, un trailer e tanta attesa che brucia come un’esplosione di fiamme azzurre.