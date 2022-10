Murata di OnePunch Man insieme a tanti altri artisti ha dato vita a un bellissimo tributo alla Marvel che potete vedere in fondo a questo articolo. Nel corso di questi anni le fusioni tra il “comics” e il “manga” sono state sempre più forti e ovviamente il successo è quasi sempre assicurato.

Infatti in territorio americano presto sarà lanciata una nuova collezione speciale intitolata Marvel Comics: A Manga Tribute che appunto celebrerà i grandi eroi della Marvel rivisitati in chiave nipponica. La data di uscita per questa collezione non è stata ancora annunciata. Abbiamo riportato tutto tramite Comics Book e il Twitter di Viz Media.

Tra questi ci saranno Spider-Man, Black Bolt, Doctor Strange e Ms. Marvel. La Marvel ha confermato di aver riunito 20 artisti per questo progetto e oltre Murata abbiamo il creatore della serie Witch Hat Atelier Kamome Shirahama, Shigeto Koyama (che ha lavorato su Promare di Studio Trigger, Star Wars: Visions, Big Hero 6 e altri), e Sana Takeda (noto per Monstress, e ha già lavorato con Marvel Comics su progetti precedenti come Venom, Civil War II e altri).

Murata di One-Punch Man e altri mangaka celebrano un evento Marvel

Announcement: Over twenty Japanese artists including Yusuke Murata (@NEBU_KURO), Shigeto Koyama, Sana Takedo, and Kamome Shirahama (@shirahamakamome) assemble for a fresh take on the Marvel Comics Universe! Marvel Comics: A Manga Tribute releases Summer 2023. pic.twitter.com/uvo34WWMBw — VIZ (@VIZMedia) October 7, 2022

One-Punch Man a quanto pare sta provando e donando qualcosa da fare al suo pubblico, in attesa della terza stagione animata e del nuovo arco narrativo del manga, anche se in maniera indiretta.

Successivamente allo strano spot pubblicitario che ha “ornato” internet degli appassionati, oggi “ammiriamo” un’altra perla ricreata sul successo della precedente. Qualcosa in attesa del manga e dell’anime si deve pur fare no?

Se lo scorso spot pubblicitario nonostante la sua bizzarria aveva almeno un budget decente, quello di cui andremo a parlare oggi ha una qualità “molto discutibile” e mette in scena delle sequenze davvero disturbanti a tratti anche se davvero divertenti.

Lo spot pubblicitario in questione è volto a promuovere One-Punch Man – The Strongers, il nuovo videogioco per dispositivi mobile che potete scaricare a questo indirizzo se vi va. Il “bellissimo” video potete visionarlo in calce mentre noi lo abbiamo riportato tramite CB che lo ha pescato su Twitter ufficiale del gioco.

Fonte CB – Twitter Viz