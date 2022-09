One-Punch Man: svelato uno spot pubblicitario diventato virale

One-Punch Man è una delle serie Seinen più famose e amate in tutto il mondo. La serie di ONE e Murata è molto popolare anche sul web, che non a caso è dove i primi capitoli hanno debuttato. In effetti, la serie è diventata il successo grazie al fandom online e Saitama ha dato vita a molte parodie ai suoi tempi. Oggi infatti riportiamo un aggiornamento legato a uno spot pubblicitario che è piuttosto bizzarro e imbarazzante.

Prima di spiegare di cosa si tratta, sopra è possibile guardare questo spot pubblicitario, il cui obiettivo è pubblicizzare One Punch Man: The Strongest, un recente RPG mobile disponibile su Android e iOS, sviluppato da Moonton.

Come si può vedere, la clip si concentra su Saitama nel suo solito abito giallo, e la testa dell’attore che lo interpreta è calva come come l’eroe. Questo spot si può definire imbarazzante proprio perché improvvisamente l’eroe inizia a rappare.

Naturalmente, questo annuncio che potrebbe essere ricordato per sempre o in modo negativo o positivo, ha colto di sorpresa tutti gli appassionati.

Per quanto riguarda il manga, One-Punch Man ha recentemente concluso uno degli archi narrativi più lunghi, ossia quello di Garou. Ora ha appena intrapreso un nuovo arco narrativo. E, naturalmente, altre novità hanno seguito quella del manga.

Infatti di recente abbiamo riportato la notizia che One-Punch Man riceverà una terza stagione. Al momento non c’è una data, tantomeno una finestra di rilascio per il ritorno di Saitama sul piccolo schermo. Tuttavia i fan sono già ansiosi e soprattutto speranzosi di vedere se la terza stagione di One-Punch Man può correggerà gli errori della seconda stagione introdotta diversi anni fa, prodotta da J.C Staff.

Infatti solo la prima, prodotta dallo studio di animazione Madhouse, ha riscosso un successo importante. Saitama è un ragazzo venticinquenne ed è un eroe talmente forte da poter sconfiggere chiunque con un solo colpo. Tuttavia, essere diventato così potente ha reso talmente facile il ruolo di eroe a Saitama da renderlo perennemente annoiato e portarlo alla depressione.