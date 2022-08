I manga sono una forma di intrattenimento giapponese che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di tantissimi appassionati. E questi non potranno mai dimenticare tutte le vicende e le avventure dei loro personaggi preferiti. Non ci si riferisce soltanto ai protagonisti principali, ma anche e soprattutto ai cosiddetti personaggi secondari. Ma quali sono i 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più?

Quello che rimarrà impresso nella memoria sicuramente saranno le storie più intense, quelle più emozionanti. Così come i combattimenti più spettacolari che emozionano sempre ogni volta che vengono riguardati. Nei manga, tuttavia, ci sono tantissimi personaggi tormentati, caratterizzati da un passato molto difficile e infelice che ha dato forma alla loro personalità e alle loro ambizioni di vita.

In questa discussione sarà interessante quindi individuare e analizzare i 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più.

I 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più

Itachi Uchiha – Naruto Diavolo – Jojo’s Bizarre Adventure: Golden Wind Hyakkimaru – Dororo Levi Ackerman – L’Attacco dei Giganti Ken Kaneki – Tokyo Ghoul Lucy – Elfen Lied Shiro – Deadman Wonderlan Guts – Berserk Zeref Dragneel – Fairy Tail Denji- Chainsaw Man

I 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più

10) DENJI

Denji è il protagonista della serie Chainsaw Man e non ha famiglia. Vive una vita miserabile in tenera età, soprattutto dopo che suo padre è morto e ha scaricato sul figlio un debito insanabile con la Yakuza. Però Denji accettato qualsiasi forma di lavoro per liberarsi di questo peso. Tuttavia la Yakuza stessa si sbarazza di lui in modo crudele. Riesce a tornare in vita solo grazie a Pochita che diventa letteralmente il suo cuore, trasformandolo in un uomo motosega. Denji vuole solo avere una vita normale e soprattutto una relazione romantica, eppure tutte le ragazze che ha incontrato hanno cercato di ucciderlo. Denji vede tanta crudeltà e sofferenza e molte persone in tutto il mondo gli danno la caccia.

9) ZEREF DRAGNEEL

La vita di Zeref è un inferno vivente a causa alla combinazione di una maledizione particolarmente atroce e della morte della sua famiglia. Quando era un ragazzino, i suoi genitori e suo fratello Natsu furono distrutti per mano di un drago. Zeref ha cercato di riportare indietro Natsu con una magia pericolosa. Le conseguenze di ciò furono che Ankhseram lo colpì con la maledizione della contraddizione, trasformando Zeref in un ragazzo pericoloso. Invece di togliersi la vita come desidera, Zeref continua a cercare di riportare indietro Natsu. Ci riesce ma in realtà non può ripristinare la loro relazione, perché non può avvicinarsi a nessuno senza metterlo in pericolo. Alla fine, impara a controllare la maledizione, ma il controllo è possibile solo quando indurisce il suo cuore contro gli altri.

I 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più

8) GUTS

La vita di questo personaggio è una sofferenza da subito. Guts nasce dal cadavere della madre linciata sotto un albero, abbandonato da solo alla morte. Viene trovato e recuperato da un gruppo di mercenari guidati da un uomo di nome Gambino, che permise a Shisu di tenere Guts, diventando la madre adottiva.

Tre anni dopo però Shisu muore, contraendo la peste. Rimasto con Gambino, la sua vita non migliorò per via della sua violenza. In seguito, Guts si unisce alla Banda del Falco e incontrò qualcuno che pensava fosse suo buon amico, Griffith. Poi Griffith uccide l’intero gruppo nel tentativo di ottenere il potere, lasciando Guts e Casca come gli unici sopravvissuti. Questa non è nemmeno la metà di tutte le cose miserabili che compongono l’esistenza di Guts.

7) SHIRO

Shiro ha fatto delle cose riprovevoli nel corso della serie, ma la sua vita è stata difficilissima. È stata adottata da genitori che non volevano crescere un bambino, ma volevano usarlo come foraggio per esperimenti. Le continue iniezioni di sostanze tossiche hanno distrutto il suo corpo.

Ha cercato di sopportare il dolore, ma alla fine l’ha logorata anche mentalmente. Tutto ciò che desiderava era essere amata, ma dopo essere stata separata dal suo unico amico Ganta, non ha retto. Aldilà delle azioni violente, il dolore in questa ragazza è troppo reale.

6) LUCY

La vita di Lucy non è stata felice. Quando ha provato a vivere come un normale essere umano, è stata vittima di bullismo dei suoi compagni orfani a causa delle sue corna visibili. Il bullismo è diventato così grave che hanno distrutto il suo amato cane per farla arrabbiare.

Ha reagito con estrema violenza grazie al risveglio della sua voce Diclonius, che l’ha incoraggiata a scagliarsi contro gli umani. Inoltre, quando si scopre la sua vera identità, si ritrova in un istituto e sottoposta a dolorose sperimentazioni presso il Diclonius Research Institute. Lucy non ricorda molto della sua vita dopo, ma anche quando cerca di avere una vita umana normale, non riesce a superare il suo orribile passato.

5) KEN KANEKI

I 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più

Dopo essere uscito con la ragazza che le piaceva, il suo appuntamento si rivela essere quasi mortale. La ragazza, Rize, è un ghoul affamato di sangue che vuole mangiarlo. Però un incidente salva Kaneki, in cui Rize perde la vita. Ridotto in fin di vita, Kaneki si salva dopo che gli vengono trapiantati alcuni organi del ghoul.

Ora da un lato è posseduto dal desiderio di divorare il sangue umano, ma dall’altro la sua umanità si oppone. Sebbene trovi ospitalità all’ Anteiku, si trova in un pericolo quasi costante e ripetutamente attaccato e torturato durante la prima stagione.

4) LEVI ACKERMANN

Levi nasce in totale povertà e miseria. Sua madre morì quando era ancora un ragazzino e venne cresciuto da suo zio Kenny. Egli lo tenne in vita e gli insegnò a combattere, ma non forniva nulla di simile al calore familiare. Alla fine, Levi si riscatta diventando probabilmente il soldato più forte esistente, ma vive una serie di eventi estremamente traumatici che coinvolgono la perdita dei suoi amici. Rispetto a quando era un bambino la situazione di vita è migliorata, ma non può mai abbassare la guardia dato che si ritrova ad affrontate i giganti che uccidono e mangiano i suoi uomini.

3) HYAKKIMARU

I 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più

Prima della sua nascita, il padre di Hyakkimaru ha barattato le sue membra, la sua pelle e molti dei suoi organi con un gruppo di demoni per portare prosperità alla sua terra. Sebbene ciò impedisse a molte persone di morire di fame, Hyakkimaru doveva sopravvivere senza la maggior parte del suo corpo.

Dopo quel primo crudele tradimento, suo padre chiede che venga ucciso, ma la donna incaricata di farlo non ce la fa e lo abbandona. Impara a sopravvivere, ottiene protesi e si allena per combattere in modo da poter recuperare le sue parti del corpo, ma da quel momento in poi tutto nella sua vita è estenuante.

2) DIAVOLO

I 10 personaggi Shonen e Seinen che hanno sofferto di più

La sofferenza di Diavolo è molto pesate e straziante.Come punizione per le sue azioni, Diavolo è sottoposto a un tormento infinito. Il Gold Experience Requiem di Giorno ha messo Diavolo in un ciclo di morte senza fine, il che significa che dovrà sperimentare la morte più e più volte per l’eternità. È già morto annegando in un fiume, investito da un’auto, accoltellato e in vari altri modi. Alcuni fan credono che Diavolo meriti di soffrire per l’eternità a causa delle sue azioni, mentre altri non sono completamente d’accordo .

1) ITACHI UCHIHA

Itachi è uno dei più brillanti membri del clan Uchiha, tanto da diventare un ninja Anbu giovanissimo. Purtroppo viene manipolato da Hanzo per annientare la sua famiglia che si diceva stesse preparando un colpo di stato ai danni del Villaggio. Dunque Itachi ha dovuto sterminare con le sue stesse mani il suo clan. Era l’unico modo per salvare se stesso e suo fratello, e per evitare lo scoppio di una guerra civile.

Una volta commesso questo atto terribile, non può continuare a stare con Sasuke che ha combattuto disperatamente per salvare. Quindi vive senza poter proteggere suo fratello, ma soprattutto nascondendo fino agli ultimi istanti il suo forte amore nei confronti di Sasuke perché Sasuke doveva ucciderlo per vendicare il clan. E per farlo Sasuke doveva solo odiarlo.