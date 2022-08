I manga Shonen sono manga che probabilmente ognuno di noi ha letto per la prima volta appassionandosi a questo genere di intrattenimento giapponese. Quello che colpisce i lettori sono tantissimi fatto che si scoprono man mano e che sono interessanti da analizzare. La caratteristica che sicuramente colpisce fortemente all’inizio sono i combattimenti che coinvolgono due o più personaggi guidati da obiettivi contrastanti. Ma quali sono i 7 poteri nei manga Shonen con i peggiori effetti collaterali?

In queste situazioni dinamiche e di azione assoluta spesso vengono alla luce stili di combattimento incredibili oppure tecniche speciali associate a elementi naturali generati da una parte del corpo dei personaggi. Molto spesso però ci sono degli effetti collaterali indesiderati o fatali in molti casi, provocati dal potere stesso di un personaggio.

L’obiettivo in questa discussione è quello di individuare e analizzare i 7 poteri nei manga Shonen con i peggiori effetti collaterali.

Apertura dell’Ottava Porta – Gai Maito Mezzo Ghiaccio Mezzo Fuoco – Shoto Todoroki Limitation Transformation – Gon Freecss One For All – Izuku Midoriya Mangekyo Sharingan – Itachi Uchiha Discorso Maledetto – Toge Inumaki Il Bankai di Shunsui Kyōraku

7) IL BANKAI DI SHUNSUI KYORAKU

Shunsui Kyoraku è tra i personaggi più amati della serie e il suo potere incredibile è una delle motivazioni principali. Il suo Bankai prende il nome di “Follia delle Ossa e dei Fiori Celesti: Suicidio degli Amanti sotto il Pino Nero“. A detta di Ukitake, è meglio che non venga usato in un luogo dove lo possono vedere tutti.

Il potere del suo Bankai è strutturato in quattro livelli. Il primo livello può avere delle ripercussioni pericolose in quanto consiste nella condivisione delle ferite con l’avversario. Shunsui infatti riesce a condividere con l’avversario le ferite che ha sofferto durante il combattimento.

6) DISCORSO MALEDETTO – TOGE INUMAKI

In Jujtusu Kaisen ci sono tantissimi personaggi interessanti classificati come stregoni. Tra questi c’è Toge Inumaki che possiede il sigillo “Snake & Fangs” del clan Inumaki sulla lingua e su entrambi i lati della bocca. In questo modo Toge è in grado di impregnare le parole che pronuncia con un potere maledetto per aumentare l’effetto dei suoi comandi e costringere tutti coloro che li ascoltano a seguirli. Ma questo potere può avere ripercussioni gravi sul corpo di Toge.

Infatti più l’ordine è impegnativo, più il suo corpo ne risente. Maledizioni più deboli possono essere esorcizzate con comandi potenti senza contraccolpo, ma anche parole meno potenti consumano più energia e resistenza se usate contro avversari con più energia maledetta di Toge.

5) MANGEKYO SHARINGAN – ITACHI UCHIHA

Parliamo di uno dei personaggi più amati dai fan di Naruto, soprattutto dopo aver conosciuto completamente la sua storia difficile. È il membro del clan Uchiha più brillante e dunque uno dei megliori utilizzatori dello Sharingan. Dopo aver ricevuto gli occhi di Shusui, il suo migliore amico, sblocca il Mangekyo Sharingan.

Con entrambi gli occhi, poteva usare lo Tsukuyomi, una tecnica che intrappolava la mente degli avversari in un mondo illusorio. Con l’occhio destro poteva usare l’Amaterasu, accendendo qualsiasi cosa guardasse con fiamme nere che avrebbero bruciato qualsiasi cosa, compreso il fuoco stesso. Tuttavia il continuo utilizzo porta inevitabilmente alla totale cecità

4) ONE FOR ALL – IZUKU MIDORIYA

Izuku è il protagonista di My Hero Academia e tutti gli eroi professionisti sono dotati di abilità speciali, note come Quirk. Midoriya nasce senza quirk nonostante il suo sogno fosse quello di diventare un eroe. Ma la sorte gli sorride quando incontra All Might che vede del potenziale in lui, al punto da trasferirgli il suo potere, il One For All. Si tratta di un potere devastante.

Tuttavia Izuku è in grado di controllare solo una piccola percentuale di questo potere che può utilizzare per migliorare la propria forza e velocità. Infatti, inizialmente, quando non è ancora ai livelli di All Might, se Izuku tenta di utilizzare troppo potere il suo corpo viene danneggiato gravemente.

3) LIMITATION TRANSFORMATION – GON FREECSS

Gon è il protagonista principale del manga di Hunter x Hunter e dentro di se nasconde un potere pazzesco. Attraverso un voto in una condizione di immenso disagio emotivo, Gon evoca tutto il potere che potrebbe mai avere, crescendo fino all’età in cui avrebbe potuto sconfiggere Neferpitou. La sua forza fisica, le abilità del Nen, la produzione di aura e le riserve di aura aumentarono in maniera spaventosa. Killua stesso deduce che normalmente ci sarebbero voluti decenni di addestramento per raggiungere quel livello di potenza.

Tuttavia, il prezzo da pagare è altissimo. Gon era riuscito a fare ciò per il suo talento e per aver compresso la sua vita, ma non sarà mai più in grado di utilizzare il Nen in futuro. Dopo che Gon torna al suo corpo normale, cade in uno stato di coma. Il suo corpo inizia presto a deteriorarsi, richiedendo un costante supporto vitale.

2) MEZZO GHIACCIO MEZZO FUOCO – SHOTO TODOROKI

Shoto è uno dei personaggi più forti di My Hero Academia chiaramente per il suo quirk, noto come Mezzo Ghiaccio Mezzo Fuoco. Il suo Quirk gli dona la capacità di congelare con la metà destra del proprio corpo e di bruciare con la metà sinistra. La parte destra ha la capacità di abbassare la temperatura di qualunque cosa tocchi, abbastanza da creare persino dei muri di ghiaccio.

La parte sinistra gli permette di generare calore e di creare e sparare fuoco. Tuttavia ci sono conseguenze che possono diventare gravi. Shoto necessita di regolare la propria temperatura corporea, poiché c’è un limite alla quantità di freddo che il suo corpo può sopportare. Un uso eccessivo del potere del ghiaccio lo porta a soffrire il freddo e se è eccessivo lo rallenta fisicamente e diminuisce la forza e velocità dei suoi attacchi di ghiaccio. Se invece usa eccessivamente il potere del fuoco, questo porta ad un riscaldamento eccessivo fino a potersi bruciare.

1) APERURA DELL’OTTAVA PORTA – GAI MAITO

Gai Maito è uno dei personaggi secondari più importanti del manga di Naruto. Durante la saga della quarta grande guerra ninja lui affronta Madara e riesce quasi a farlo fuori. Il nemico in persona infatti lo ha riconosciuto come il secondo avversario più forte che abbia mai affrontato e che l’abbia mai messo in seria difficoltà dopo Hashirama. Gai, come anche Rock Lee, combattono usando le arti marziali.

La tecnica di combattimento di Gai si divide in otto porte e la più pericolosa in assoluto è proprio l’ottava, che è chiamata “La porta della morte”. Questa si trova nel cuore. Per aprire questa porta, Gai si perfora il petto con il pollice per dirigere lì il chakra. Quando è aperto, il cuore dell’utilizzatore pompa alla massima velocità, conferendogli una potenza cento volte superiore a quella di cui è normalmente capace, ben oltre quella dei Cinque Kage. Viene emessa un’aura rossa fiammeggiante. L’apertura di questa porta fa sì che il corpo si riscaldi continuamente fino a quando non si ustiona dall’interno verso l’esterno, riducendolo in cenere.