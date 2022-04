Ecco la top 10 dei combattimenti più longevi della storia degli anime

Senza ombra di dubbio gli anime giapponesi hanno regalato momenti unici e indimenticabili nel corso del tempo, grazie anche al genere dei Battle Shōnen, visto che quest’ultimo è sempre stato colmo di combattimenti unici volti ad una longevità incredibile, rimasti indissolubilmente nel cuore degli appassionati.

La lunga attesa tra un episodio e l’altro era immensa, specie se la durata di uno scontro era di una tempistica fuori dalla norma.

Oggi andiamo a scoprire una classifica interessante, volta a svelare le sfide più lunghe di tutta la storia dell’animazione giapponese, che fin da bambini ha messo alla prova la nostra pazienza.

Ricordiamo che la classifica non conta il minutaggio effettivo degli scontri, ma scandisce e calcola gli episodi dell’anime in qui questi vanno in scena.

10° POSTO: Asta e Yami vs Dante (Black Cover) 5 episodi

Anche se si pone timidamente all’ultima posizione, lo scontro di Asta e Yami vs Dante si prospetta come uno dei più interessanti della saga, coronato da animazioni spettacolari che enfatizzano il tutto.

9° POSTO: Netero vs Mereum (Hunter x Hunter) 5 episodi

Hunter x Hunter è colmo di combattimenti superbi e geniali, ma Netero vs Mereum rimarrà nella storia. Con soli 5 episodi Togashi ha costruito una battaglia incredibile che difficilmente verrà dimenticata; peccato duri poco.

8° POSTO: Ichigo vs Ulquiorra (Bleach) 7 episodi

Anche Bleach entra nella classifica con uno degli scontri più memorabili della saga. Anche se è molto lontano dai primi posti il manga di Tite Kubo si difende ancora bene negli anni e le animazioni sono ancora iconiche.

7° POSTO: Naruto vs Pain (Naruto) 7 episodi

Non poteva mancare Naruto, con uno dei combattimenti più attesi dell’intera saga, volto a coronare una faida che era aperta ormai da molti episodi. Con 7 puntate l’anime con protagonista il famoso ninja si piazza alla settima posizione, difendendosi a spada tratta tra colossi del genere.

6° POSTO: Yusuke vs Sensui (Yu Yu Hakusho) 9 episodi

Yoshihiro Togashi entra nuovamente in classifica con uno dei suoi manga più classici insieme ad Hunter x Hunter: Yu Yu Hakusho. Yusuke ha raggiunto una potenza smisurata e la sfoga tutta contro Sensui, ingaggiando uno dei scontri più conosciuti e leggendari della storia di anime e manga.

5° POSTO: Tsuna vs Xanxus (Tutor Hitman Reborn!) 9 episodi

Il classicissimo Tutor Hitman Reborn! si difende ancora bene nell’ambito dei Battle Shōnen, ma gli incredibili risultati che stanno per arrivare sorprenderanno anche l’epico scontro tra Tsuna vs Xanxus.

4° POSTO: Gohan vs Cell (Dragon Ball Z) 11 episodi

La forza incredibile di Gohan e la fiducia donatagli dal padre e dagli amici, mette fine ad uno degli scontri più leggendari della saga, dove scopriamo il vero potere del giovane Saiyan.

3° POSTO: Rufy vs Doflamingo (One Piece) 13 episodi

Sicuramente lo scontro più epico dopo il timeskip di One Piece. La sanguinosa battaglia contro l’ex membro della Flotta dei 7 si trasforma in una sfida unica, volta alla sopravvivenza, in cui Rufy mostra i frutti del faticoso allenamento con Rayleigh, utilizzando anche per la prima volta il Gear Fourth.

2° POSTO: Goku vs Freezer (Dragon Ball Z) 19 episodi

Stiamo parlando dello scontro più importante e famigerato di sempre. Il leggendario combattimento tra Goku e Freezer si piazza al secondo posto, rimanendo ancora oggi uno dei più amati, visto anche che offre la possibilità di vedere il protagonista trasformarsi per la prima volta in Super Saiyan.

Ancora oggi, se analizziamo il minutaggio effettivo, è il combattimento più lungo della storia degli anime, con una durata complessiva di oltre 4 ore, ovviamente considerando tutta la preparazione iniziale e il post-scontro.

1° POSTO: Rufy vs Katakuri (One Piece) 22 episodi

Ebbene sì, dopo la terza posizione della classifica One Piece si aggiudica anche il primo posto. Come ben sappiamo la saga di Oda è famosa nel mostrare sprazzi di più incontri diversi (ed anche flashback) nel corso di ogni puntata o capitolo, e proprio per questo lo scontro di Rufy con Katakuri risulta essere quello presente in più episodi di tutta la storia degli anime.