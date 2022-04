Con il capitolo 1045 di One Piece abbiamo avuto la conferma del drastico cambiamento di Rufy, che a quanto pare è diventato un guerriero, un combattente senza limiti, un pirata che può spingersi oltre il limite del suo corpo, che questa volta darà un arduo filo da torcere a Kaido, che ormai cantava già vittoria.

Il mondo sta cambiando. La saga di Wano sta ponendo le basi per la libertà, una libertà scatenata inverosimilmente dalla nuova generazione di pirati, che sta combattendo contro una vecchia tirannia, contro un dominio violento che da troppi anni ha distrutto la gioia di vivere e le possibilità di costruirsi una vita.

Successivamente al devastante colpo di Rufy scagliato a sorpresa contro Kaido, lo scontro ha nuovamente inizio.

Il nuovo capitolo di One Piece non lascia spazio a nulla, se non ad un incredibile scontro che echeggerà nella leggenda.

Momonosuke e Yamato analizzano meticolosamente lo scontro mentre gli altri si limitano a rimanere a bocca aperta ammirando il nuovo potere che omaggia i vecchi cartoni degli anni d’oro.

Il Capitano dei Mugiwara continua ad attaccare l’imperatore che successivamente risponde agli attacchi anche se in maniera futile.

Il risultato però sono sempre scene esilaranti e cartoonesche che fanno impazzire Kaido, oltre che sorprendere tutto il pubblico comprensivo del combattimento, che sparano fuori anche loro gli occhi dalle orbite. Un combattimento fuori di testa.

Nonostante l’infinita forza dell’Imperatore quest’ultimo non riesce a trovare un varco per scagliare un colpo efficace e questo lo scombussola in maniera non indifferente. La nuova forma svanisce e Rufy è esausto e questo conduce ad una delle nostre domande più interessanti:

Una volta che la nuova forma si dissolve, come farà il protagonista a riattivarla? La risposta arriva immediatamente.

Grazie alla sua immane e distruttiva forza di volontà, Cappello di Paglia farà battere nuovamente il suo cuore e tornerà successivamente nella sua nuova e al momento imbattibile forma: il Gear Fifth. Il frutto Hito Hito no Mi: Nika non ha ancora rivelato il suo massimo potere e proprio per questo Kaido trema.

L’ambizione del protagonista è al massimo e la sua voglia di chiudere la battaglia lo conduce a sferrare l’ennesimo colpo, immediatamente alla seconda trasformazione, che scuote e attraversa la faccia di Kaido che a conti fatti ha veramente le ore (in questo caso i capitoli) contanti.

Un capitolo che aspettavamo da tempo e come ai vecchi tempi sono state 20 pagine di lotta pura, con pochi dialoghi, volti solamente ad enfatizzare la vastità di uno scontro leggendario che si prospetta essere uno dei più sorprendenti.

Senza ombra di dubbio con il Risveglio del Frutto dei Diavolo Rufy ha ottenuto un potere smisurato capace anche di ripristinare velocemente le sue forze, rendendolo quasi imbattibile. Proprio per questo il pirata è riuscito a resistere agli attacchi di Kaido e successivamente rispondere a questi ultimi con una forza sovraumana.

L’Imperatore è alle strette, sembra esausto, e proprio per questo lo scontro potrebbe avere presto un vincitore. Chiaro, conoscendo Oda di certo il tutto potrebbe ancora ribaltarsi ma gli innumerevoli colpi di scena precedenti portano a conclusioni diverse, ma ovviamente tutto sarà chiarito con il passare dei capitoli.

Nonostante questo con il capitolo 1046 molto probabilmente assisteremo alla sconfitta di Kaido, dopo una miriade di capitoli precedenti che hanno narrato lo scontro.

Ricordiamo che ormai è dal capitolo 1000 che il sanguinario combattimento è all’attivo, anche se a fasi alterne. Forse il momento finale è arrivato.

Anche se la battaglia non avrà un vincitore, sicuramente il prossimo capitolo sarà ricco d’azione e volto a mostrare uno scontro balordo, misterioso e singolare che senza dubbio metterà nuovamente alle strette il tiranno che da un lasso longevo di tempo sta smorzando e strozzando la libertà della popolazione del Paese di Wa.