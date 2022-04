One Piece: ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo Gear Fifth di Rufy

One Piece: ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo Gear Fifth di Rufy

Nelle scorse settimane le notizie di One Piece si sono sprecate e tra le cose più assurde e quelle più ragionevoli, finalmente è arrivato il momento di provare a fare un piccolo recap per quanto riguarda le enormi rivelazioni e le frenetiche vicende lette negli scorsi giorni.

Lo scontro con Kaido ha risvegliato un nuovo power-up in Rufy, nello specifico è stata rivelata la nuova forma del Gear Fifth, dopo l’ultima trasformazione avvenuta quasi 300 capitoli fa. Ma di cosa è capace questo nuovo potere? Nonostante si sia visto poco e nulla, si può provare ad esplicare ed analizzare quello che già abbiamo.

Una differenza sostanziale rispetto agli altri Gear, e che Cappello di Paglia questa volta ha ottenuto il power-up tramite un risveglio, quello del suo Devil Fruit: IL Gomu Gomu no Mi. iL Gomu Gomu no Mi non è il suo nome originale, è solamente quello con cui la storia lo ricorda. Il Frutto mangiato da Rufy è il Hito Hito no Mi: Nika.

Considerato da tutti un frutto leggendario complesso e difficile da gestire, infatti fino ad ora niente e nessuno era riuscito a risvegliare questo incredibile e assurdo potere.

Il Gear Fifth permette al protagonista di cambiare forma in piena libertà usando tutte le abilità disponibili del Gear Fourth precedente.

Abbiamo avuto modo di vedere che il nuovo potere permette di trasformare in gomma l’ambiente circostante regalando un enorme vantaggio a Rufy, visto che può sfruttarlo sia per difendere che per attaccare.

Per l’aspetto, questa volta ci troviamo di fronte ad una rivisitazione del Character Design in stile cartoon, infatti il tutto ricorda ampiamente i leggendari Looney Tunes, anche nel comportamento sviluppato nelle prime tavole che abbiamo avuto modo di visionare nello scorso capitolo.

I capelli diventano focosi e gli occhi dorati, mentre il vestiario sembra essere ricoperto da una nube di fumo molto singolare e interessante. Molto probabilmente, dagli indizi discussi in questa sede, il nuovo power-up ha dei limiti che pone solo l’utilizzatore, proprio per questo motivo il possessore è soprannominato l’incarnazione della libertà.

Conoscendo Rufy e la sua immaginazione questo nuovo Gear Fifth potrebbe avere veramente dei poteri potenzialmente illimitati.

One Piece 1045 uscirà domenica 3 aprile su Manga Plus.