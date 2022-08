Dragon Ball Super 87: Toyotarō parla della diffusione illegale degli spoiler

Lavorare sia su Dragon Ball che come mangaka in generale è sicuramente un lavoro duro: questa è la vita di Toyotaro. Il disegnatore insieme al sensei Toriyama mette il suo operato sotto l’attenzione del pubblico ogni mese, cercando sempre di donare nuove storia di cui innamorarsi.

Anche se spinti dalla passione ovviamente qualsiasi lavoro ad un certo punto diventa stressante, anche se si ama follemente. Di recente, successivamente alla diffusione illegale di alcuni spoiler riguardanti Dragon Ball l’artista ha ammesso di sentirsi piuttosto turbato e dispiaciuto dell’accaduto.

Sul suo profilo Twitter l’artista Toyotaro ha quindi affrontato questa diffusione di notizie e immagini sul capitolo 87 di Super, mostrandosi provato dalla cosa.

Nel post condiviso il mangaka si è mostrato davvero preoccupato per l’accaduto, anche perché si tratta di essere irrispettosi verso il lavoro altrui, diffondendo immagini del capitolo prima della pubblicazione ufficiale di V-Jump.

“Sono fortemente arrabbiato per questa situazione. Sono scontroso anche verso Twitter che ha mostrato ai miei occhi persone che non seguo diffondere illegalmente il mio lavoro non in via ufficiale. Spero vivamente che tutti possano leggere il numero V-Jump in modo sicuro e rispettoso”.

Dragon Ball Super 87: Toyotarō parla degli enormi spoiler del prossimo capitolo

Da come ben sappiamo Shueisha non rilascerà ufficialmente il capitolo fino alla prossima settimana (dato che Dragon Ball Super viene pubblicato verso la fine di ogni mese ndr) e Toyotaro in una recente intervista ha anche rivelato che ci saranno delle bellissime sorprese.

Il mangaka non è stato il solo ad aver subito le nefandezze degli spoiler, dato che oltre al nuovo film del franchise, anche altri manga hanno fanno parte della condivisione online di immagini e titoli non ancora rivelati ufficialmente dalla casa editrice di cui fanno parte.

Parliamo di manga famosi come My Hero Academia, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, quindi le serie più seguite e amate in questo determinato periodo storico dell’arte nipponica.

Intanto che gli editori giapponesi non troviamo una via sicura per le loro opere, pensiamo sia altamente infattibile che queste cose non accadano più.

Cosa pesante della diffusione illegale e delle fughe di notizie inerenti a grandi e piccoli franchise?