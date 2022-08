The Sandman: un episodio speciale a sorpresa su Netflix

Non è stata ancora rinnovata per una stagione 2, ma The Sandman sta già facendo molto parlare di sé (qui la nostra recensione della prima stagione). Torna a farlo a sorpresa oggi, quando su Netflix è arrivato un episodio speciale ibrido tra live action e animazione, con guest star del calibro di Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant e Michael Sheen.

L’episodio speciale ibrido prende ispirazione dai fumetti di Neil Gaiman “A Dream of a Thousand Cats” e “Calliope”. Nel primo, in animazione, Tom Sturridge torna nei panni di Sogno/Morfeo dando la propria voce insieme alle new entry Sandra Oh come The Prophet, Rosie Day come The Tabby Kitten, David Gyasi come The Grey Cat, Joe Lycett come The Black Cat, lo stesso Gaiman come Crow/Skull Bird, McAvoy come Golden-Haired Man, David Tennant come Don, Georgia Tennant come Laura Lynn, Sheen come Paul, Anna Lundberg come Marion, Nonso Anozie come Wyvern, Diane Morgan come Gryphon, e Tom Wu come Hippogriff.

Sheen e Tennant sono stati già visti in Good Omens sempre tratta da Gaiman, mentre McAvoy e Sheen hanno partecipato dando la propria voce all’audiolibro di The Sandman negli Usa.

La parte in live action, “Calliope”, diretta da Louise Hooper, vede insieme a Sturridge, Melissanthi Mahut come Calliope, Arthur Darvill come Richard Madoc, Nina Wadia come Fate Mother, Souad Faress come Fate Crone, Dinita Gohil come Fate Maiden, Kevin Harvey come Larry, Amita Suman come Nora, e Derek Jacobi come Erasmus Fry.

L’episodio speciale è scritto da Catherine Smyth-McMullen e supervisionato dallo stesso Neil Gaiman e da David S. Goyer, insieme allo showrunner Allan Heinberg.

The Sandman è tratto dal fumetto omonimo di Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg.