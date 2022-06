The Sandman: l’uscita delle serie Netflix sarà rivelata la prossima settimana

Netflix ha anticipato la rivelazione riguardo la data di uscita del suo adattamento di The Sandman tratto dal fumetto scritto da Neil Gaiman, rivelando che sarà annunciata durante l’evento Geeked Week.

L’imminente serie basata sull’acclamata graphic novel di Gaiman e della DC Comics è stata annunciata come in fase di sviluppo dal servizio di streaming nel giugno 2019. Tom Sturridge interpreterà il personaggio centrale, Dream of the Endless.

Ispirata alla serie di Gaiman del 1989, The Sandman segue le vicende degli Endless, una famiglia che incarna aspetti e concetti potenti dell’universo, come Morte, Desiderio e Destino.

A causa di un rituale occultistico, Sogno degli Infiniti (Sturridge) viene imprigionato per 105 anni, riemergendo in epoca moderna prima di partire per ripristinare il suo regno, il regno del Sogno.

Oltre ai suoi onnipotenti fratelli, Dream incontrerà una vasta gamma di umani, investigatori dell’occulto e demoni durante il suo viaggio. The Sandman è stato brevemente anticipato da un trailer promozionale della Geeked Week che ha mostrato per la prima volta Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero.

Attraverso l’account Twitter di Netflix Geeked, Netflix ha rivelato cosa i fan possono aspettarsi dall’imminente evento che si terrà dal 6 al 10 giugno.

Nel tweet, la piattaforma streaming ha rivelato che i fan potranno scoprire quando uscirà l’adattamento televisivo del fumetto cult attraverso un annuncio ufficiale durante l’evento, sotto forma di un meme relativo a una delle sue ultime uscite.

Il meme in questione ritraeva la Joyce Byers interpretata da Winona Ryder, protagonista del primo volume della quarta stagione di Stranger Things, che fissava scioccata un biglietto con la notizia di The Sandman. Date un’occhiata al post umoristico di Netflix Geeked qui sotto.

Sturridge reciterà accanto a Boyd Holbrook nel ruolo del Corinzio, Kirby Baptiste-Howell nel ruolo di Morte, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine e Christie nel ruolo di Lucifero, ruolo precedentemente interpretato da Tom Ellis in Lucifer.

Sebbene sia stato confermato che la data di uscita sarà rivelata durante la Geeked Week di Netflix, è anche possibile che vengano rilasciate nuove foto di questi personaggi.

Come già accennato, alcuni scorci sono stati anticipati nel trailer della Geeked Week, quindi è probabile che Netflix faccia finalmente debuttare il primo trailer di The Sandman.

La serie ha avuto un lungo viaggio dalla pagina allo schermo, con i suoi primi inizi che risalgono a molto prima che Netflix si unisse al progetto nel 2019.

Come graphic novel incredibilmente acclamata, la serie di Gaiman è stata inizialmente presa in considerazione per un adattamento teatrale nel 1991, con voci come David S. Goyer e Joseph Gordon-Levitt coinvolte in vari momenti negli anni successivi.