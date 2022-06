The Sandman: il trailer e la data di uscita della serie Netflix

Netflix ha rivelato la data di uscita e pubblicato il trailer tanto atteso per The Sandman, la serie basata sulla leggendaria serie a fumetti dark fantasy di Neil Gaiman.

Il teaser trailer è stato rilasciato come parte della Geeked Week di Netflix, dando un assaggio dell’atmosfera dell’attesissimo adattamento, che ha finalmente una data di uscita: The Sandman sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 5 agosto.

Tom Sturridge è in prima linea nel ruolo del personaggio principale Sogno degli Eterni, noto anche come Morfeo o Sandman, oltre a vari altri nomi e titoli, e molti altri membri del cast hanno fatto apparizioni, alcuni dei quali sono stati rivelati al pubblico per la prima volta.

Nell’ambito della Netflix Geeked Week, è stata infatti trasmessa anche una tavola rotonda condotta da Felicia Day con Neil Gaiman, lo showrunner Allan Heinberg e gli attori Tom Sturridge, Jenna Coleman, Boyd Holbrook, Vivienne Acheampong e Vanesu Samunyai.

The Sandman è un adattamento live-action dell’omonima serie di fumetti horror di Gaiman, pubblicata per la prima volta nel 1989 da Vertigo, una divisione della DC. Originariamente disegnato da Sam Kieth e inchiostrato da Mike Dringenberg, The Sandman ha raccolto il plauso della critica e una devota base di fan durante i suoi 75 numeri originali.

Il primo arco narrativo del fumetto, Preludi & Notturni, racconta la storia della cattura di Sogno per mano di umani che usano arti oscure. Dopo essere stato tenuto prigioniero sul piano mortale per 70 anni, Dream fugge e inizia a cercare i suoi totem perduti – un elmo, una sacca di sabbia e un rubino – in modo che possa riguadagnare il suo antico potere. La prima stagione di The Sandman di Netflix, che dovrebbe durare un totale di 11 episodi, dovrebbe adattare questo arco narrativo, e, nelle parole di Gaiman, “qualcosina in più”.

Sebbene il fumetto di The Sandman segua principalmente il personaggio di Sogno, è anche noto per incorporare una varietà di personaggi di miti e leggende mondiali, oltre ad approfondire le vite umane che Sogno tocca e contemplare i misteri dei sogni.

Il primo teaser di Netflix per The Sandman ha mostrato un’elevata fedeltà al materiale originale, sebbene ci siano anche diversi cambiamenti confermati. Ad esempio, mentre la trama principale del fumetto inizia nel 1988, lo spettacolo si svolge nel 2021, con Sogno tenuto prigioniero per 105 anni anziché 70.

Oltre a Sturridge nei panni di Sogno, The Sandman è interpretato da Gwendoline Christie nei panni di Lucifer, Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, Boyd Holbrook nei panni del Corinzio, Charles Dance nei panni di Roderick Burgess, Patton Oswalt nei panni della voce di Matthew il corvo e Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park e Donna Preston nei panni dei fratelli di Sogno degli Eterni, rispettivamente Morte, Desiderio e Disperazione. Jenna Coleman interpreterà sia Lady Johanna Constantine che Joanna Constantine, e molti altri si uniranno al cast.