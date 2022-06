Oni: l’anime sul Dio del Tuono di Netflix ha un primo trailer

Come di consueto, Netflix punta molto sugli anime e sembra che un altro progetto originale si stia aggiungendo alla lista delle prossime uscite. Oni: Thunder God’s Tale è stato annunciato oggi con un trailer speciale. Se vi piacciono il folklore e le leggende giapponesi, questa serie evento è da tenere d’occhio.

Come potete vedere qui sotto, il trailer mette in evidenza una nuova storia scritta da Mari Okada. La serie seguirà una giovane eroina di nome Onari che desidera diventare come un eroe delle leggende antiche. Con il suo vero potere nascosto al mondo, Onari deve navigare in un paesaggio selvaggio di mostri popolari giapponesi.

Man mano che si avvicina al suo obiettivo, Onari scopre di più su una strana entità nota come Oni, il cui potere può sfidare persino quello degli dei.

from the creators of Academy Award nominated short film "The Dam Keeper" is a tale of Japanese mythological creatures. 👹 ONI: Thunder God's Tale coming soon to Netflix ⚡️ pic.twitter.com/NgZa2PFZYq — Netflix Anime (@NetflixAnime) June 2, 2022

Sono state anche pubblicate delle dichiarazioni di Tsutsumi che dirigerà Oni: Thunder God’s Tale e sarà anche produttore esecutivo insieme a Robert Kondo e Kane Lee. Tsutsumi ha recentemente rilasciato quindi, una dichiarazione speciale sul grande progetto, che potete leggere in calce:

“La storia di una ragazza coraggiosa che si trova tra due mondi divisi non è solo una storia molto personale per me, ma è diventata personale per tutte le persone coinvolte, compreso il nostro cast da sogno.

Ognuno di questi incredibili talenti della nostra lista dei sogni ha accettato con tanta passione ed empatia la storia, e collaborare con loro è stato altrettanto divertente, formativo e stimolante. Hanno dato anima ai nostri personaggi grazie al talento dei nostri animatori e creativi.

Al momento non è stata fissata una data di uscita per Oni: Thunder God’s Tale, ma i fan sperano di vederlo in onda entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il mese in corso, Netflix è impegnata con i suoi anime originali: prima di luglio, infatti, è previsto l’arrivo di serie come Spriggan e Bastard.

Forse alcune notizie, compresa la data di uscita ufficiale della serie, le avremo durante il classico evento Geeked Week dove la famigerata piattaforma streaming dedica un’intera settimana all’intrattenimento Nerd e Geek appunto. L’8 giugno dovrebbe toccare proprio agli anime.