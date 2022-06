Mercoledì Addams di Tim Burton inaugura la Netflix Geeked Week

La Netflix Geeked Week parte offrendo un teaser di Mercoledì Addams, protagonista della prossima serie diretta da Tim Burton e interpretata da Jenny Ortega.

Invece delle classiche disavventure familiari, esploreremo il periodo passato da Mercoledì in un’Accademia dove sono in corso cose terribili, dove risolverà i misteri con l’aiuto della sua amica, Mano. Il primo teaser della Mercoledì Addams di Tim Burton ci ha dato principalmente una prima occhiata all’attrice nel ruolo, ma sembra una promettente nuova aggiunta al servizio di streaming.

Ecco cosa bisogna sapere sulla Netflix Geeked Week 2022:

Da lunedì 6 giugno a venerdì 10 giugno, ecco una carrellata di come sono organizzati i giorni e gli orari a tema:

GIORNO #1 – SERIE (lunedì 6 giugno alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT)

GIORNO #2 – FILM (martedì 7 giugno alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT)

GIORNO #3 – ANIMAZIONE (mercoledì 8 giugno alle 16:00 PT/19:00 ET/8:00 JST)

GIORNO #4 – “STRANGER THINGS” (giovedì 9 giugno alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT)

GIORNO #5 – GIOCHI (venerdì 10 giugno alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT)

Si potrà seguire la programmazione dell’intera giornata su YouTube, Facebook e Twitter. Tudum.com, il sito ufficiale di Netflix, condividerà anche contenuti bonus dalla programmazione di ogni giorno.

Ogni giornata sarà incentrata su un tema particolare. Si parte lunedì con la giornata dedicata alle Serie, ovvero il cuore dell’offerta di Netflix: aspettatevi The Umbrella Academy, Resident Evil, The Sandman, Manifest,, Locke & Key e molti altri. Ma la Geeked Week di Netflix non è solo serie: segue con una giornata dedicata anche all’Animazione (attenzione, fan di Arcane), al Cinema e ai Giochi. E se sei un fan di Stranger Things? Ebbene, Netflix sta dedicando un’intera giornata al fenomeno globale. Ospitato su un ampio ventaglio di piattaforme (inclusi i suoi canali YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook), ogni giorno sarà pieno di teaser e trailer esclusivi in ​​anteprima, anticipazioni, annunci a sorpresa, filmati inediti, interviste al cast , letture di tabelle di script e altro.