Netflix ha rilasciato il primo trailer completo della stagione 3 di The Umbrella Academy.

Il trailer della stagione 3 di The Umbrella Academy, che potete guardare qui sopra, si apre con la squadra titolare che scopre di essere stata sostituita dalla Sparrow Academy. Come spiega il Numero Cinque di The Umbrella Academy, saltare nel futuro ha creato un paradosso temporale. Questo paradosso porterà apparentemente alla distruzione dell’esistenza stessa in quattro o cinque giorni.

Il trailer sottolinea anche l’imminente conflitto tra la Sparrow Academy e la Umbrella Academy, mostrando i membri delle due organizzazioni che combattono. Inoltre, la fine del trailer rivela che Pogo, lo scimpanzé intelligente della Umbrella Academy, è ancora vivo, anche se ora è un motociclista/tatuatore.

La sinossi della trama della terza stagione della Umbrella Academy recita:

“Dopo aver posto fine al giorno del giudizio universale del 1963, la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l’apocalisse iniziale e aver corretto questa linea temporale dimenticata da Dio una volta per tutte. Ma dopo un breve momento di festa, si rendono conto che le cose non sono esattamente (va bene, per niente) come li hanno lasciati. Ecco la Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, gli Sparrow si scontrano immediatamente con gli Umbrellas in un violento faccia a faccia che si rivela essere l’ultima delle preoccupazioni di tutti. Affrontare sfide, perdite e sorprese – e affrontare un’entità distruttiva non identificata che sta devastando l’Universo (qualcosa che potrebbero aver causato loro) – ora tutto ciò di cui hanno bisogno per fare è convincere la nuova e forse migliore famiglia di papà ad aiutarli a riparare ciò che il loro arrivo ha compromesso. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelare più di un semplice singhiozzo nella cronologia?”