The Umbrella Academy: data di rilascio e primo spezzone della stagione 3

Dopo The Boys, un’altra serie TV a tema supereroistico ha ricevuto una succosa anteprima al SXSW, vale a dire The Umbrella Academy, di cui è stata finalmente svelata la data di uscita della stagione 3.

Durante il panel “Bringing ‘The Umbrella Academy’ to Life“, un incontro in cui si raccontava il processo di creazione delle prime due stagioni, lo scrittore, showrunner e produttore esecutivo della serie Steve Blackman ha rivelato che la terza stagione arriverà su Netflix mercoledì 22 Giugno.

E oltre alla notizia, ha anche offerto una brevissima clip che anticipa il violento faccia a faccia tra l’Umbrella Academy e la Sparrow Academy (di cui abbiamo già avuto una presentazione dei membri).

Dopo aver posto fine all’apocalisse del 1963, la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l’apocalisse iniziale e di aver corretto una volta per tutte questa linea temporale dimenticata da Dio. Ma dopo un breve momento di festa, si rendono conto che le cose non sono esattamente (ok, in realtà per niente) come le hanno lasciate. Al loro posto c’è la Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e affabili come un mare di iceberg, i Passeri si scontrano immediatamente con gli Umbrella in un violento confronto che si rivela essere l’ultima delle preoccupazioni di tutti. Affrontando sfide, perdite e sorprese personali – e fronteggiando un’entità distruttiva non identificata che sta devastando l’Universo (qualcosa che potrebbero aver causato loro) – ora tutto ciò che devono fare è convincere la nuova e forse migliore famiglia di papà ad aiutarli a rimettere a posto ciò che il loro arrivo ha scombussolato. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelare qualcosa di più di un semplice singhiozzo nella sequenza temporale?

The Umbrella Academy vede Elliot Page nei panni di Vanya alias il Violino Bianco alias Numero Sette, Tom Hopper nei panni di Luther alias Spaceboy aka Numero Uno, David Castañeda nei panni di Diego alias The Kraken aka Numero Due, Emmy Raver-Lampman nei panni di Allison alias The Rumor aka Numero Tre, Robert Sheehan nei panni di Klaus alias The Séance alias Numero Quattro, Aidan Gallagher nei panni di Cinque alias Il Ragazzo, Justin H. Min nei panni di Ben aka The Horror alias Numero Sei, ma anche Ben alias Sparrow Numero 2, Colm Feore nei panni di Sir Reginald Hargreeves e Ritu Arya nei panni di Lila . E parlando della Sparrow Academy, abbiamo anche Justin Cornwell come Marcus alias Numero Uno, Britne Oldford come Fei alias Numero Tre, Jake Epstein come Alphonso alias Numero Quattro, Genesis Rodriguez come Sloane alias Numero Cinque, Cazzie David come Jayme alias Numero Sei, e Existential Dread Inducing Psykronium Cube come Christopher alias Numero Sette. Inoltre, Javon Walton (Euphoria, Utopia) si è unito al cast in un ruolo sconosciuto.