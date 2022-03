The Boys: nuovi superpoteri, sesso e iperviolenza nel teaser trailer della stagione 3

Nel corso del live panel “‘The Boys’ are Back! Inside Prime Video’s Hit Series” durante la SXSW lo showrunner e produttore esecutivo di The Boys Eric Kripke ha presanto un nuovo teaser trailer che, con una durata di circa 1:45 minuti, sembra quasi un trailer ufficiale in attesa dell’uscita della stagione 3 il prossimo 3 giugno.

Si tratta un “red band trailer”, ovvero un trailer ricco di immagini forti e non indicate per una visione da parte di minori e persone impressionabili. Ma d’altronde questo è il tono dell’intera serie di The Boys.

Ma cosa vediamo viene anticipato in questo teaser accompagnato dalle note di “Bones” degli Imagine Dragon.

Come suggerito dalla prima immagine promozionale, Butcher (Karl Urban) ha acquisito superpoter per pareggiare le probabilità nella sua crescente guerra contro Patriota (Antony Starr).

Rivediamo Black Noir (Nathan Mitchell) e un montaggio di persone come Hughie (Jack Quaid), Starlight (Erin Moriarty), Mother’s Milk (Laz Alonso) e Mr. Edgar (Giancarlo Esposito) in vari momenti di crescente pressione.

C’è quacuno che indaga su una cospirazione che vede alcune persone scomparse e uno o due riferimenti ad una “vendetta”.

Vediamo un’inquadratura “tarantiniana” di Butcher, Mother’s Milk e Frenchie (Tomer Capon) dall’interno del bagagliaio di un’auto. Un altro super che ha superato i limiti?

A-Train (Jessie T. Usher) è diventato un testimonial commerciale, mentre diamo un’occhiata anche al Supersonic di Miles Gaston Villanueva (in precedenza eroe adolescente Drummer Boy ed ex di Starlight) in tutta la sua gloria sul palco in quella che sembra essere un talent show per ottenere un posto nei Sette.

C’è un’inaspettata scena di sesso del bagno di Ashley (Colby Minifie) (soprattutto considerando con chi era), e abbiamo la conferma che le cose tra Hughie e Starlight sembrano funzionare ancora.

Ma la relazione tra Homelander e A-Train sembra essere decisamente tesa.

Cameron Coleman (Matthew Edison) viene inquadrato con un sex toy di Homelander e la cosa non sembra promettere bene.

Esplode quindi tutta la violenza grottesca di The Boys quando vediamo Crimson Countess (Laurie Holden) far letteralmente esplodere un interprete di Homelender del parco divertimenti Voughtland.

Cosa è successo che ha costretto Kimiko alias The Female (Karen Fukuhara) a dover rompere il braccio di Hughie in un modo davvero, davvero brutto? E perché non siamo scioccati dal fatto che non abbia nemmeno indotto Butcher a posare il suo caffè?

Vediamo Soldatino (Soldier Boy) interpretato da Jensen Ackles cantare, e Queen Maeve (Dominique McElligott) dare sfoggio della sua abilità con la spada.

Poi abbiamo un flashback delle azioni di Soldier Boy in tempo di guerra, anche se sembra più qualcosa che viene filmato o messo in scena.

Abisso (Chace Crawford) sembra colpito dal fatto che un polpo lo guardi fare sesso, mentre vediamo che il composto V ha alcuni effetti collaterali molto simili a “L’esorcista“, che Butcher mostra su tutta la faccia di Hughie.

Quindi sembra che Patriota non abbia esattamente perso tutti i suoi seguaci, anche dopo aver fatto amicizia con un nazista…

Un incontro interessante, che mostra Ryan (Cameron Crovetti) e Ashley che hanno entrambi raggiunto i loro limiti e conosciamo l’unica persona che entrambi hanno in comune.

Sembra che A-Train dovrà affrontare frontalmente i sospetti e il razzismo quando il reality show Red, White & Blue Justice di Blue Hawk (Nick Wechsler) inizierà a prendere di mira alcuni cittadini di Trenton, nel New Jersey. Un possibile arco di riscatto per A-Train?

Quindi Homelander munge una mucca… con uno sguardo che non si capisce se sia disgustato o orgasmico!

A quanto apre poi ci aspetta un gran numero di ballo di Frenchie e Kimiko, e vediamo altre scene di Soldier Boy in azione e, sebbene sembrino reali, emanano anche un’atmosfera molto brutta e inquietante.

Sembra che Gunpowder (Sean Patrick Flanery) dovrà affrontare un Butcher potenziato con il composto V, mentre Kimiko continua ad essere la letale picchiatrice che abbiamo visto.

Tutto questo in un teaser trailer di meno di due minuti che preannuncia una stagione 3 di The Boys ricchissima di nuovi spunti narrativi, azione mozzafiato e violenza grottesca in una affilata satira del genere supereroistico.