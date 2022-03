The Boys: Antony Starr arrestato e condannato in Spagna

Antony Starr, l’interprete di Patriota in The Boys, è stato arrestato e condannato a 12 mesi di detenzione, pena attualmente sospesa. L’attore avrebbe aggredito uno chef, Bathuel Araujo, in Spagna.

Secondo il Daily Mail, la star di The Boys stava lavorando a un progetto con Guy Ritchie quando sono successi i fatti contestati. Mentre era in Costa Blanca, l’attore ha preso a pugni Bathuel Araujo all’interno di un pub. Lo chef ha spiegato di essere stato colpito due volte e che gli è stato rotto un bicchiere in faccia.

LEGGI ANCHE:



The Boys prende in giro The Batman con i nuovi poster

La proprietà del pub ha immediatamente buttato fuori Starr, ma la situazione è ricominciata una volta che Araujo è uscito. L’attore è stato poi preso in custodia e ha sottoposto ad un processo per direttissima. In sintesi, l’attore avrebbe evitato il carcere se avesse pagato più di $ 4.000 alla vittima in 72 ore. Inoltre, in Spagna raramente vengono applicate pene detentive per condanne inferiori a due anni. Sia l’accusa di stato che Starr hanno quindi raggiunto un accordo sulla condanna.

Araujo ha riferito al Daily Mail che Starr lo avrebbe minacciato in inglese: “Non sai contro chi ti sei messo, non sai chi sono e cosa hai fatto… Hai commesso l’errore della tua vita e io ti cercherò. Voglio ucciderti.”

Anche un funzionario del tribunale ha parlato dei dettagli di questo caso:

“Si è concluso un processo per direttissima e il tribunale investigativo numero nove di Alicante, in qualità di tribunale di turno, ha condannato l’uomo arrestato a 12 mesi di carcere e al pagamento di una multa di £ 4.141 per un reato di lesioni personali. Come fattore attenuante è stato preso in considerazione lo stato di ubriachezza del detenuto. La sentenza è stata il risultato di un accordo tra la Procura di Stato e l’uomo che è stato successivamente condannato. La sua pena detentiva è sospesa a condizione che non commetta un altro reato per i prossimi due anni e paghi il risarcimento nelle prossime 72 ore”.

In commenti successivi, pur non nominando esplicitamente la star di The Boys Antony Starr, un portavoce della polizia nazionale spagnola ha confermato alcuni altri dettagli riguardanti l’arrestato e la vittima per la stampa.

“Posso confermare che un uomo di 46 anni è stato arrestato in seguito a un incidente in un pub di Alicante intorno alle 2:30 del 2 marzo. È stato trattenuto con l’accusa di lesioni. Ha trascorso due notti nelle celle della polizia e dovrebbe comparire in tribunale più tardi oggi. Un altro uomo ha subito un taglio vicino al sopracciglio sinistro che ha richiesto quattro punti di sutura. È stato effettuato solo un arresto”.

La notizia arriva proprio nei giorni in cui ha debuttato lo spin-off animato Diabolical, in cui Starr peraltro ha un ruolo importante nell’ultimo episodio.