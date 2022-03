The Boys: annunciato l’arrivo della terza stagione, ma lo spin-off ha dei problemi

Mentre inizia la campagna promozionale per la terza stagione di The Boys, lo spin-off ancora senza titolo affronta problemi produttivi

Con un’intrigante immagine diffusa sui sociale Prime Video ha ufficializzato l’arrivo, il 3 Giugno, della terza stagione di The Boys.

Nell’immagine promozionale il personaggio interpretato da Karl Urban, Butcher, sembra aver acquisito la stessa vista laser della sua nemesi, Patriota, mentre la didascalia annuncia che è giunto il tempo di pareggiare i conti.

Le riprese della terza stagione di The Boys si sono concluse a settembre 2021 dopo una lunga produzione prolungata dalla pandemia di COVID-19.

Di contro, sono venuti alla luce alcuni problemi a livello creativo per quanto riguarda lo spin-off della serie attualmente in lavorazione. Ambientato nell’unico college americano per giovani supereroi (e gestito da Vought International), lo show irriverente e classificato per spettatori maturi esplora le vite di super ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città.

Secondo quanto riportato da Deadline, gli attori Aimee Carrero e Paul McGhie hanno abbandonato il progetto, che sta attraversando numerosi sconvolgimenti da quando Michele Fazekas e Tara Butters hanno assunto il ruolo di showrunner al posto del produttore esecutivo di The Boys Craig Rosenberg. Secondo quanto riferito Rosemberg è uscito amichevolmente dalla serie per differenze creative.

Questi cambiamenti potrebbero aver avuto un effetto a catena che ha portato Carrero e McGhie a lasciare progetto (con Carrero che ha firmato per la serie The Consultant di Prime Video e la miniserie di Paramount + The Offer). La lunga fase di sviluppo dello show che ha impegnato gli attori per oltre un anno, nonché i principali cambiamenti creativi da parte di Michele Fazekas e Tara Butters che hanno messo “il proprio marchio nello show” sono stati i motivi principali per le partenze di Carrero e McGhie. Ad esempio, le fonti affermano che il personaggio di McGhie ha “subito una significativa evoluzione creativa”.

Ad oggi quindi non si ha ancora idea di quando questo spin-off potrà vedere la luce.