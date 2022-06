One Piece: chi interpreterà Morgan e Yasopp nel live-action?

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo rilasciato diversi aggiornamenti legati alla serie live-action di One Piece prodotta da Netflix.

Per quanto riguarda la serie live action, non sappiamo ancora molte informazioni che possono riguardare il numero degli episodi. Inoltre non ci sono immagini o montaggi brevi delle riprese che però si sono concluse recentemente.

Infatti abbiamo riportato l’aggiornamento del regista che annunciava la fine delle riprese.

Queste si sono tenute in sud Africa. Quello di cui siamo sicuri è il cast confermato per il momento. Su questo aspetto continuano ad arrivare novità.

Di recente infatti abbiamo annunciato il nome dell’attore che interpreterà Boodle e quello che invece sarà nei panni di Moodie, la fidanzata di Fullbody.

Oggi annunciamo due nuovi attori che dovrebbero unirsi al cast già confermato. L’aggiornamento arriva dall’insider newworldartur che ha condiviso sulla sua pagina Twitter i nomi degli attori che dovrebbero interpretare Morgan eYasopp. Di seguito ne riportiamo i dettagli:

According to an IMDB listing, "Axe-Hand" Morgan should be played by Langley Kirkwood in the One Piece Live Action pic.twitter.com/KRewioDkJm — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 1, 2022

According to an IMDB listing, Yasopp should be played by Stevel Marc in the One Piece Live Action pic.twitter.com/kimgzzOzqn — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 1, 2022

L’ex capitano di vascello della marina Morgan potrebbe essere interpretato da Langley Kirkwood nella serie live-action.

Mentre il padre di Usop, nonché cecchino infallibile della ciurma di Shanks dovrebbe essere interpretato da Stevel Marc.

Morgan è il padre di Helmeppo e il primo importante ufficiale di marina ad apparire nella trama. Sconfitto da Rufy e Roronoa Zoro, perde il suo grado per i suoi numerosi abusi di potere.

Nella sua giovinezza, Morgan era un marine coraggioso e tenace, disposto a sfidare i nemici anche sull’orlo della morte. Col tempo, tuttavia, il suo successo lo corruppe fino a diventare un tiranno brutale ossessionato dal suo status personale e soprattutto dalla gloria.

Quando era una recluta, Morgan era già notevolmente più forte della media, sopravvivendo all’assalto del Capitano Kuro che uccise all’istante dozzine di altri Marines. Kuro decide di risparmiare solo Morgan.

Yasopp invece è il padre di Usopp e gli somiglia tantissimo, eccezione fatta per il naso. È noto per essere un tiratore scelto tremendamente abile. Rufy ha anche affermato di non averlo mai visto sbagliare un colpo.

Di seguito riportiamo il cast attualmente confermato: