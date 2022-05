One Piece: confermata l’attrice che interpreterà Moodie nel live-action

One Piece quest’anno presenterà tantissimi progetti che tutti gli appassionati voglio guardare. Stiamo parlando del nuovo lungometraggio che uscirà in tutti i cinema del Giappone il 6 agosto di quest’anno, One Piece Film: Red, e anche della serie live-action di Netflix.

Per quanto riguarda la serie live action, non sappiamo ancora molte informazioni, per lo meno legate al numero degli episodi e anche a qualche scena delle riprese che si sono concluse recentemente. Infatti abbiamo riportato l’aggiornamento del regista che annunciava la fine delle riprese.

Queste si sono tenute in sud Africa. Quello di cui siamo sicuri è il cast confermato per il momento e su questo aspetto continuano ad arrivare novità. Solo qualche giorno fa abbiamo annunciato il nome dell’attore che interpreterà Boodle.

Oggi invece l’insider OP_Netflix_Fan ha condiviso sulla sua pagina Twitter il nome dell’attrice confermato che interpreterà Moodie.

Di seguito riportiamo quanto abbiamo detto:

Amber Hossack has been cast for the role of Moodie (Fullbody's Girlfriend). Link: https://t.co/1ty4Q6U7p1 pic.twitter.com/QdzHWO8lVz — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) May 29, 2022

L’attrice che interpreterà Moodie si chiama Amber Hossack. Il personaggio di One Piece compare nell’arco Baratie ed è la fidanzata di Fullbody.

Sanji ne rimane sedotto e cerca di conquistarla, scatenando la furia di Fullbody.

Moodie però è una persona ragionevole a cui non piace la violenza. Per questo cerca di calmare Fullbody quando si è arrabbiato rimanendo inorridita quando Sanji lo ha picchiato. Questa situazione si verifica appunto al ristorante baratie e questo fa capire che nel live-action si adatterà l’arco in cui Sanji entra a far parte della ciurma.

Ricordiamo che in questo arco narrativo Zoro combatte contro Mihawk e anche se non ci sono voci su questo, si può supporre di vedere questo scontro nella serie di Netflix.

In attesa di ulteriori informazioni, riproponiamo di seguito il cast che conferma i seguenti attori: