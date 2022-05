One Piece Film: Red: prevista una una novità in arrivo il prossimo mese

One Piece Film: Red quest’estate farà il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi. Questo porta il manga di Oda a dimostrare di essere la serie che continua ad occupare, dopo oltre vent’anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump, le posizioni più alte in termini di vendite.

Gli appassionati sono tantissimi e il manga di Eiichiro Oda è riuscito a toccare diverse generazioni. Infatti è questo il vero motivo dietro il successo dei One Piece. Sappiamo che sono sempre i fan, i lettori e gli appassionati a determinare il successo o l’ insuccesso di una serie.

E il successo di Cappello di Paglia si è spinto molto oltre. Ha raggiunto e superato il volume numero 100 e lo stesso per quanto riguarda la serie animata. Infatti al momento gli episodi trasmessi sono ben 1018 e in occasione del numero 1000, One Piece ha voluto celebrarlo con un nuovo lungometraggio.

Per l’appunto si tratta di One Piece Film: Red la cui uscita è prevista per il 6 agosto 2022 in Giappone. Oggi riportiamo un aggiornamento che catturerà l’attenzione dei fan. Infatti l’insider orojapan1 ha pubblicato sulla propria pagina Twitter una notizia che condividiamo di seguito:

#ONEPIECE

An announcement on One Piece: Film Red will arrive on June 8. pic.twitter.com/gsdbf3nZke — OROJAPAN (@Orojapan1) May 26, 2022

Come si legge ci sarà un annuncio su One Piece Film: Red previsto il prossimo mese, esattamente l’8 giugno!

Quindi tra due settimane ci saranno novità sul film e potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa. Un nuovo teaser, un commento da parte di chi lavora al film oppure una data mondiale al di fuori del Giappone.

Al momento sappiamo che il film si concentrerà sulle vicende di Shanks il Rosso e su sua figlia Uta, un personaggio inedito. Sul loro rapporto non si sa molto ma abbiamo riportato di recente che si sono separati quando lei aveva nove anni per motivi a noi sconosciuti.

One Piece ha in cantiere altri progetti come la serie live-action prodotta da Netflix. Recentemente infatti abbiamo riportato che le riprese sono terminate, tuttavia non c’è ancora una notizia che parli di una data di uscita.