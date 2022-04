One Piece Film Red: Usopp e Sanji si mostrano a colori

One piece non smette di far parlare di sé. Gli aggiornamenti giungono da tutte le parti. Il manga sta narrando gli eventi di Wano che durante la violenta battaglia tra kaido e Rufy, quest’ultimo ha sbloccato il Gear Fifth.

Il franchise ha inoltre annuncio la ripresa e il ritorno dell’anime con un nuovo episodio dopo la sventura dell’hackeraggio ai danni di Toei Animation.

Ancora, One Piece ha in programma ben due film. Un live-action di Netflix e l’altro intitolato film One Piece Film Red. Questo debutterà questa estate nelle sale giapponesi.

Non si sa ancora molto su One Piece: Red, ma il nome e alcune immagini fanno già presagire la presenza di Shanks il Rosso, uno dei personaggi più misteriosi e interessanti della serie. I teaser trailer non hanno rivelato granché, se non qualche nuovo personaggio con una storia che sicuramente andrà a influire sulla trama supervisionata da Eiichiro Oda.

Poche settimane fa sono stati annunciati i nuovi character design di tutti i membri della ciurma di Rufy. Ora però ci stanno giungendo gli stessi sketch, in versione completa e soprattutto a colori!

Dopo Rufy, Zoro e Nami, ecco che è possibile dare un’occhiata al cecchino Usopp e al cuoco Sanji!

Per concessione dell’account Twitter OP_FILMRED, ecco di seguito Usopp:

Usopp si presenta con un giubbino nero smanicato e alcune cinture rosa che si distinguono nettamente, mentre la kabuto sulle spalle è la solita.

Si intravede anche il jolly roger di Usopp, con il suo volto di profilo e il naso lungo sullo sfondo arancione.

Di seguito invece ecco il nuovo design di Sanji a colori come condivide su Twitter OROJAPAN:

Si è notato che giorno dopo giorno stiamo avendo aggiornamenti circa i nuovi design dei personaggi del film a colori.

Faremmo bene a questo punto ad aspettarci tutti gli altri che mancano ossia: Chopper, Nico Robin, Brook e Jimbe.