La Toei Animation è una storica compagnia che ha accompagnato tantissime generazioni durante il loro percorso di crescita, grazie alle sue produzioni animate, come ad esempio Sailor Monn, One Piece, Dragon Ball e tanti altri. Purtroppo però, la celebre compagnia giapponese nelle ultime ore è stata vittima di un attacco hack. Secondo gli ultimi report, uno dei siti web della Toei è stato chiuso per via dell’accaduto.

Per lo studio d’animazione sembrava un periodo davvero florido, visto che come sempre, i loro prodotti dalle uova d’oro battevano cassa come non mai. Quindi, quando tutto sembrava andare per il meglio la compagnia nipponica è stata bersagliata dagli hacker.

L’aggiornamento in questione, proviene da IT Media, che ha svelato il discusso problema della Toei. L’attacco fortunatamente è stato fronteggiato ma per sicurezza uno dei siti web della compagnia è stato chiuso per sicurezza. Il sito web in questione è lo shop online, che ha deciso di sospendere eventuali vendite che avrebbero potuto portare problemi alla clientela.

Toei sta quindi collaborando con IT Media per scoprire la provenienza dell’attacco, e le indagini sono focalizzate sui dati sensibili dell’utenza, per scoprire se sono stati violati o meno. Si deduce che l’attacco potrebbe essere stato provocato per via di uno scontro contro un noto youtuber americano, che ha subito la dura legge del copyright da parte della compagnia giapponese, scatenando polemiche e difese non indifferenti.

Toei Animation ha realizzato gli adattamenti anime di numerosi mangaka illustri, tra cui Gō Nagai, Eiichirō Oda, Shōtarō Ishinomori, Mitsutoshi Shimabukuro, Takehiko Inoue, Mitsuteru Yokoyama, Masami Kurumada, Yudetamago, Akira Toriyama, Leiji Matsumoto e Naoko Takeuchi. Inoltre, con opere quali Sally la maga e Mazinga Z, lo studio ha contribuito a diffondere i generi mahō shōjo e mecha e a cementarne la popolarità.

La Toei Animation impiega circa due mesi per produrre un episodio di un anime, che è composto da 3000/3500 disegni, e la realizzazione di ogni serie televisiva vede coinvolti circa trenta dipendenti. Con i suoi attuali 325 dipendenti è il vero colosso dell’industria dell’animazione giapponese. Il suo logo rappresenta il gatto “Pero”, protagonista del film del 1969 Il gatto con gli stivali.