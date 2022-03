Dragon Ball Super: come vuole vincere il prossimo scontro Goku?

L’attuale saga del sopravvissuto di Dragon Ball Super ha preso una direzione davvero eclatante e dopo la trasformazione di Vegeta in Ultra Ego, Goku sta per affrontare una nuova minaccia, un pericoloso guerriero di nome Gas. La situazione è drammatica e le svolte inaspettate stanno per rivoltare anche il rapporto di Granolah con i due Saiyan, che al momento hanno situazioni altamente pericolose per le mani.

La minaccia degli Heeter, più nello specifico quella di Gas, si fa sempre più complessa, visto anche l’affaticamento di Goku e Vegeta dovuto al precedente scontro. La vittoria è quindi, altamente improbabile, ma Goku sta elaborando una strategia elementare, ma sicuramente efficace contro il potentissimo guerriero, che pecca per quanto riguarda il teletrasporto instantaneo.

Già durante le scorse tavole, Goku ha usato il teletrasporto per allontanare Gas da Monaito, e da come mostrato negli spoiler del capitolo 82, il Saiyan è in netta difficoltà, ma sempre pronto a resistere e a parare gli attacchi in arrivo. Intanto Goku vuole sfruttare l’incapacità gestionale di Gas per quanto riguarda il teletrasporto, così da riuscire a stargli lontano il più possibile, mentre pensa a qualche soluzione più efficace che risolva lo scontro.

V-Jump intanto ha condiviso la prima vignetta spoiler riguardante il nuovo capitolo, dove Goku e Gas si affrontano in maniera violenta, con il Saiyan in forma Blue, che sta evidentemente per cedere ai colpi sferrati dal nemico. Altri spoiler inerenti al capitolo saranno rivelati ufficialmente dalla rivista il 12 Marzo, intanto che ci godiamo la vignetta riguardante le prossime sorti dello scontro:

#dbspoilers

Ch82 First Look More on 12 March. pic.twitter.com/qtpVHf6XYb — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 7, 2022

Dragon Ball Super, nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione. La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.