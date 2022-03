Jojo: Stone Ocean, arrivano gli eyeliner dedicati ai personaggi dell’anime

L’anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, è uscito lo scorso Dicembre in streaming su Netflix, e come sempre ha conquistato un’ottima fetta di pubblico. La serie in questione adatta la sesta serie del maga creato da Hirohiko Araki e vede come protagonista Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, che viene incolpata per un omicidio e rinchiusa nel carcere di Green Dolphin Street.

In streaming sono stati rilasciati solamente 12 episodi al riguardo, e la serie non ha visto ancora la sua ufficiale conclusione. Infatti devono ancora essere annunciati gli altri episodi della serie, che molto probabilmente chiuderanno le avventure di Jolyne; ora però, possiamo solo attendere.

Dato l’enorme successo l’azienda di cosmetici Love Liner ha prodotto degli eyeliner dedicati ai personaggi di Jojo: Stone Ocean. Lo spot pubblicitario è davvero ben fatto e trasuda senza ombra di dubbio tutto lo stile del maestro Araki, che questa volta ha tra le mani un’iniziativa indubbiamente interessante.

La pubblicità caricata su YouTube (intanto potete visionarla ad inizio articolo) mostra i 6 differenti eyeliner, tutti di colore diverso e associati a Jolyne, Hermes, Weather Report, Narciso, Jotaro e Foo Fighters. Il design è davvero degno di nota e sembra essere tutto di pregiata fattura.

Stone Ocean, il manga:

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è la sesta parte del manga disegnato, scritto e creato da Hirohiko Araki, e serializzato da Weekly Shōnen Jump dal 2000 al 2003.

L’intera serie è ambientata negli Stati Uniti d’America e narra le sfavillanti avventure di Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo (una delle colonne portanti del brand, esordito con la terza serie del manga Stardust Crusaders) che rimane vittima di un complotto orchestrato da un vecchio alleato di Dio Brando, finendo successivamente, rinchiusa in un carcere di massima sicurezza in Florida. Si tratta dell’unica serie del manga nella quale il protagonista è di sesso femminile.

Jojo è altamente conosciuto e di solito è protagonista di alcune trovate uniche da parti di artisti esterni e appassionati:

Un artista/utente Twitter ha pubblicato un immagine del crossover appena citato, mostrando non solo il suo talento ma anche il suo umorismo che in un periodo del genere di certo non può mancare; il protagonista è uno dei nuovi starter, ovvero Quaxly, il tipo Acqua che ha suscitato ispirazione insieme all’iconico Josuke di Diamond is Unbreakable , uno dei personaggi più amati della serie creata da Hiroiko Araki.