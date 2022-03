Bonelli: Le uscite di questa settimana – Dal 7 al 13 Marzo 2022

Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che copre fino al 13 Marzo del 2022 ovviamente, partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Le uscite Sergio Bonelli dal 7 al 13 Marzo!

Zagor/Flash. La scure e il fulmine – Variant

Formato: 22 x 30 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 160

Uscita: 10/03/2022

Soggetto: Uzzeo Mauro, Masi Giovanni

Sceneggiatura: Uzzeo Mauro, Masi Giovanni

Disegni: Gianfelice Davide

Copertina: Dell’Otto Gabriele

Colori: Matera Adele, Saponti Luca

Colpito da un fulmine e cosparso di sostanze chimiche, l’agente della polizia scientifica Barry Allen entra in contatto con una misteriosa fonte d’energia: la Forza della Velocità. Usando quel potere per aiutare chiunque ne abbia bisogno, si trasforma in Flash, l’uomo più veloce del mondo. Mille leggende raccontano la forza e gli straordinari poteri di “Lo Spirito Con La Scure”. La verità è che Zagor è soltanto un uomo, ma non un uomo qualunque. Il suo caratteristico grido di battaglia “AAAAHHYAAK!” perseguita chiunque provi ad attentare alla pace della foresta di Darkwood. La Scure e il Fulmine è un’avventura mozzafiato, una vera e propria lettera d’amore a due personaggi che hanno fatto sognare generazioni di lettori, da questa e dall’altra parte dell’oceano. Per la prima volta gli universi narrativi dei personaggi di DC Comics e Sergio Bonelli Editore si incontrano in uno storico team-up!

Zagor/Flash. La scure e il fulmine – versione standard

Formato: 22 x 30 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 160

Uscita: 10/03/2022

Soggetto: Uzzeo Mauro, Masi Giovanni

Sceneggiatura: Uzzeo Mauro, Masi Giovanni

Disegni: Gianfelice Davide

Copertina: Gianfelice Davide

Colori: Matera Adele, Saponti Luca

Tex 737 – La vendetta di Quercia Rossa

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Uscita: 08/03/2022

Soggetto: Ruju Pasquale

Sceneggiatura: Ruju Pasquale

Disegni: Prisco Giuseppe

Copertina: Villa Claudio

Tex e Carson riescono a liberare i ragazzi comanche rapiti, ma ora, in fuga nella prateria, sono braccati dai sanguinari predoni di Chogan… Come portarli in salvo? Un drammatico assedio sembra segnare la fine dei nostri eroi e del vecchio Quercia Rossa, che teme di veder svanire il suo sogno di vendetta…

Dragonero il Ribelle 29 – Il Luresindo

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 09/03/2022

Soggetto: Vietti Stefano

Sceneggiatura: Vietti Stefano

Disegni: Babich Fabio, Galliccia Fabrizio

Copertina: Pagliarani Gianluca

In un vortice di ricordi, torniamo ai tempi dell’Accademia dei Maghi, quando Alben, giovane orfano, si era ritrovato a dover imparare come controllare il proprio immenso potere magico. Ma, frammisto alle agrodolci memorie, si cela un evento irrisolto, tragico e terribile, che Alben ha deciso, con l’aiuto di Ian, di portare a compimento. Il vecchio Luresindo non può lasciarsi alle spalle nulla di oscuro prima di iniziare il proprio viaggio verso qualcosa che pare sempre più la sua “ultima missione”.

Martin Mystère 385 – L’ombra di Michelangelo

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 10/03/2022

Soggetto: Matteuzzi Francesco

Sceneggiatura: Matteuzzi Francesco

Disegni: Da Sacco Michela

Copertina: Alessandrini Giancarlo

Alcuni documenti autografi di Michelangelo, una nuova versione del progetto per la tomba di Giulio II e un diario, vengono rinvenuti e subito rubati. Di passaggio a Roma Martin Mystère si trova coinvolto nella loro ricerca: è possibile che il Buonarroti avesse conoscenze segrete che gli era proibito rivelare e che ne abbia fatto trapelare qualche indizio negli affreschi della Cappella Sistina? Ed è possibile che un’antica mappa sia in grado di condurre fino al luogo in cui è custodito il vero Albero della Conoscenza? Forse la risposta si trova sepolta in una sperduta grotta dell’Anatolia…

Le Storie 113 – Un ragazzo nel Far West

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Uscita: 11/03/2022

Soggetto: Nolitta Guido

Sceneggiatura: Nolitta Guido

Disegni: Bignotti Franco

Copertina: Bignotti Franco

Il giovane Tim, orfano di entrambi i genitori, viene adottato dallo zio, il Ranger Slim Carter, che lo vuole al proprio fianco nel ranch che ha appena acquistato. Per il ragazzo sembra prospettarsi un sereno futuro, ma le insidie e la violenza del selvaggio West sono in agguato e, di lì a poco, lo costringeranno a imboccare il sentiero di una nuova, solitaria avventura…

Nathan Never Justice League 0

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 112

Uscita: 12/03/2022

Soggetto: Vigna Bepi, Medda Michele

Sceneggiatura: Vigna Bepi, Medda Michele, Barone Adriano

Disegni: Giardo Sergio, Castellini Claudio

Colori: Cerchi Daria, Chiabotti Virginia, De Biase Mariano, Castellini Claudio

Copertina: Mammucari Emiliano