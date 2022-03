Elden Ring: ecco il commovente tributo a Berserk di Kentaro Miura

Elden Ring è un’opera colma di citazioni e riferimenti ad altre produzioni, che affinano e limano ulteriormente l’universo creato da From Software. I milioni di fan in tutto il mondo cercano e spulciano spesso e volentieri il mondo di gioco in ogni minima sfaccettatura, e i risultati sono sempre soddisfacenti.

L’intera saga dei Souls, se consideriamo tutti gli aspetti messi in gioco, senza ombra di dubbio si ispira a Berserk, l’immensa ed incompleta opera di Kentaro Miura, autore recentemente scomparso da quasi un anno ormai, e ovviamente anche Elden Ring non poteva essere da meno. Infatti dai primi trailer gli indizi sparsi erano davvero considerevoli e dopo la palese citazione All’Epoca d’Oro dell’opera dove le classi Prigioniero e Guerriero ne erano un meraviglioso tributo, questa volta ci spostiamo su Twitter, dove l’account @Rage of Berserk ha scovato un commovente e intenso tributo al manga.

Grazie al post in questione veniamo a conoscenza che all’interno del mondo di Elden Ring è possibile trovare lo Spadone di Gatsu, il protagonista della commovente storia discussa in questa sede. L’immagine è davvero nostalgica e la descrizione dell’oggetto in-game lo è ancora di più:

I'M NOT CRYING. YOU ARE CRYING. pic.twitter.com/lPnCd5ATz3 — Rage Of Berserk (@RageOfBerserk) February 23, 2022

“Era un oggetto troppo grande per chiamarlo spada. Troppo spesso, troppo pesante e troppo grezzo. Non era altro che un blocco di ferro.”

La commozione sicuramente scaturisce per via della citazione ormai cult, che riguarda l’inizio di una storia drammatica e sfaccettata, capace di catturare milioni di persone in tutto il mondo e abbracciare generazioni diverse di appassionati, che hanno avuto l’onore di leggere la leggendaria storia dell’l’Ammazzadraghi, l’enorme spada di Gatsu, descritta sopra.

La descrizione dello Spadone presente nel gioco non è da meno, e anche lì possiamo leggere e apprendere che è un’arma per massacrare nemici non umani, proprio come la utilizzava il protagonista di Berserk. Questo particolare è stato sicuramente aggiunto da Miyazaki per non lasciare dubbi al pubblico riguardante il suo amore verso l’opera del compianto Kentaro Miura, che nel 1996 rivoluzionò per sempre il mondo, non solo dei manga, ma quello riguardante la cultura pop in generale.

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”. Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

