One Piece: il manga ha un calo drastico di vendite

One Piece è un manga davvero longevo, e la maggior parte delle volte, la complessità della trama, misto al fatto che la storia si diluisce e si dilunga in maniera smisurata, si può arrivare ad un calo non indifferente delle vendite, come successo anche all’opera di Oda, nonostante il sensei riesce sempre ad orchestrare e costruire una storia interessante, coerente e dalla forza straordinaria.

Ormai la saga di Wano sta volgendo al termine e la serialità è stata contaminata dai problemi della pandemia, insieme ad una routine che ha colpito Eiichiro Oda che lo ha costretto a fermarsi per concedersi attimi di pausa, per riprendere fiato e gestire al meglio la storia; la pausa consiste nel sostare ogni 2 o 3 capitoli.

Che sia la sosta o semplicemente il trascorrere del tempo, un fan ha condiviso un’iconografia con tutti i dati di Oricon degli ultimi 14 anni, possiamo dimostrare alcuni cali nelle vendite inerenti al manga di One Piece. Da come potete visionare dalla foto in calce, il calo drastico del manga a partire dal suo apice del 2011 è davvero rilevante; il motivo può associarsi semplicemente alla longevità della serie che sicuramente avrà fatto perdere fan durante il percorso, insieme alla pubblicazioni in volume di Shueisha rallentata per via del mutamento tempistico dovuto al rilascio dei capitoli.

Ricordiamo che Intanto sono usciti i primi spoiler per L’episodio 1013 intitolato Il passato di Yamato – L’uomo che mira alla testa di un imperatore, di cui potete osservare il trailer nel tweet in calce, racconterà il rapporto tra Ace e Yamato discusso in precedenza, rivelando così i moventi che hanno condotto la donna alla conoscenza del fratello adottivo di Rufy.

¡¡El episodio de la próxima semana de One Piece ("El pasado de Yamato. El hombre que apunta a la cabeza de un Yonkou") tiene una pinta increible 😍😍😍!! Me alegra que vayan a meter escenas extra, y más si es con la calidad que vemos en el avance 👍👍👍 #ONEPIECE #アニワン pic.twitter.com/4UxrKKxtXa — Sergio (redon) (@Mugiwara_23) February 27, 2022

One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.