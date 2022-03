Dragon Ball Super: Super Hero: mostrate le nuove QG del Fiocco Rosso

Dragon Ball Super: Super Hero non ha ancora un vero e proprio villain principale ufficiale, ma abbiamo conferme riguardante la presenza del Red Ribbon, il famigerato Fiocco Rosso, l’organizzazione che darà filo da torcere ai nostri protagonisti. Non sembra ma questo avvenimento è davvero rilevante e Toriyama e la Toei Animation hanno deciso di offrire al pubblico un QG totalmente inedito.

Qualche settimana fa era apparsa una foto rappresentante un nuovo quartier generale del Fiocco Rosso (foto in calce), composto da una serie di edifici misteriosi. L’alone enigmatico è perennemente presente nel materiale promozionale e nel nuovo trailer i fan sono venuti a conoscenza dell’esistenza di una creatura misteriosa al quale l’organizzazione criminale sta segretamente lavorando.

L’hype si taglia col coltello e mentre attendiamo una rivelazioni che confermi la sua identità (Cell oppure Androide 21), la Toei ha rilasciato una nuova immagine che mostra qualcosa di diverso al riguardo del QG del Fiocco Rosso. La foto è sicuramente stimolante, ma i dettagli ancora una volta non sono esplicati ne narrati in maniera dettagliata.

Come sempre non ci resta che aspettare nuovi trailer riguardanti Dragon Ball Super: Super Hero, intanto potete spulciare i nostri articoli e soffermarvi sulla foto in calce:

La sceneggiatura del film è scritta da Akira Toriyama e i suoi colleghi portano nuovamente Gohan al centro della scena, una scena che spesso e volentieri gli è mancata, specie se consideriamo la serie canonica di Dragon Ball. Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film che approfondirà la storia del figlio di Goku, un uomo dal sangue mezzo Sayan. Nella clip notiamo anche il ritorno del Red Ribbon, lo storico nemico della serie che questa volta è tornato più forte del solito.

Le atmosfere conducono allo storico ed epico scontro con Cell, questa volta (se confermato il rumour) avente un Gohan adulto al fianco del suo mentore e amico Piccolo.

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.