Elden Ring sta facendo ancora parlare di se e questa volta in maniera indiretta. A far discutere è la pubblicità tailandese che ha fatto scatenare i social, con una trovata curiosa e singolare. Bandai e la Tailandia appunto, hanno optato per uno spot promozionale singolare (presente sul canale YouTube Bandai), più nello specifico un live-action con attori in carne e ossa che risulta essere un misto tra una soap opera e uno strano prologo per il titolo di From Software.

Di curiosità interessanti inerenti al videogioco ne abbiamo in abbondanza, ma nulla è paragonabile a questa pubblicità, che racconta la storia di una famiglia normale che sembra essere interconnessa con il mondo di gioco.

Il video che potete visionare in apertura articolo, si può riassumere in questo modo:

Nella pubblicità è presente un gioiello di famiglia, ovvero l’Elden Ring, che accidentalmente si rompe e causa un litigio acceso.

Il tutto si focalizza su uno dei giovani della famiglia che immagina di essere un Tarnished (il Senzaluce), che combatte all’interno della sua immaginazione con il drago Agheel (una lucertola), vivendo avventure a cavallo di Torrente (fatto con dei cartoni riciclati). Inoltre nel suo giardino è presente anche una specie di erdtree, dove il giovane prega per superare gli esami.

Successivamente il ragazzo riceve dalla nonna il titolo di Senzaluce dando così il via allo spot ufficiale in-game, che si amalgama alla grande con tutto quello visto precedentemente.

Una trovata assurda, per un gioco eclatante: Elden Ring.

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”. Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.