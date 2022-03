Elden Ring: Scoperto un easter egg de Il Trono di Spade

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”.

Stando a quanto riportato dalla fonte originale, l’easter egg riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, tradotto dalla versione originale; Il design di quest’ultimo onora palesemente la serie creata di George R.R. Martin, presentando una lama composta da ben dodici spade ammassate, una chiara scelta stilistica atta a richiamare la serie della HBO. Ricordiamo che lo scrittore ha partecipato alla stesura della Lore di Elden Ring, e quindi questa piccola chicca di certo non destabilizza o sorprende più di tanto il pubblico, visto e considerato che il tutto fa parte della produzione; ma nonostante tutto sarà sicuramente stato apprezzato dai fan di tutti e due i brand in questione.

Le dodici spade ammassate quindi, ricordano senza ombra di dubbio Il Trono di Spade presente alla Fortezza Rossa di Approdo del Re, dove la maggior parte delle vicende legate alla storia si sviluppano.

Consigliamo invece, per chi sta giocando ad Elden Ring, che lo spadone in questione lo si può reperire durante le prime ore di gioco, ma per non arrivare pronti e al massimo della potenza e delle statistiche, conviene usarlo successivamente ad un lasso di tempo che si aggira intorno alle venti ore di gioco, così da non rimanere smorzati e poco avvezzi alla sua potenza distruttiva.

Per impugnare la Grafted Blade Greatsword in maniera egregia, dovrete investire un numero considerevole di Rune nella statistica specifica della Forza, per portarla almeno fino al livello 40. Detto ciò, potrebbe valerne la pena dato lo stile quasi unico e peculiare dell’arma in questione.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.