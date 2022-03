Tra le uscite Planet Manga del 3 Marzo 2022 segnaliamo il quarto cofanetto de L’Attacco dei Giganti (oltre all’undicesimo volume della Colossal Edition) e il terzo volume di Dai Dark.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 3 Marzo 2022. Vi ricordiamo che potete consultare anche il riepilogo delle uscite di Marzo.

Panini: le uscite Planet Manga del 3 Marzo 2022

Chainsaw Man 9

Monsters 19

4,90 €

Autori: Tatsuki Fujimoto

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiee: Chainsaw Man 9

LA RESA DEI CONTI CON IL DIAVOLO-PISTOLA È IMMINENTE

Aki sembra aver perso la propria determinazione. La scoperta di una verità sconvolgente si somma alla visione di un futuro senza via di scampo. Il nemico è arrivato e l’incubo si riversa inesorabile su Denji e compagni…

Shy 3

Manga Fight 53

4,90 €

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Shy 3

COME PUOI ESSERE TRISTE SE SEI UN EROE?

Hai poteri eccezionali, la gente ti ammira, la tua vita non è mai noiosa… Eppure nel cuore dell’eroina russa Spirits ci sono ombre. Scopritele insieme a Shy nel corso di una missione in una terra fredda e inospitale…

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 11

25,00 €

Autori: Hajime Isayama

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 584

Formato: 17.6X26.5

Contiene: Shingeki no Kyojin 31/33

Dopo aver ritrovato il fratello Zeke, Eren gli rivela di voler scatenare il potere del boato per devastare il mondo. Quindi si mette in marcia alla testa di un’armata di giganti. Starà a Mikasa, Armin e agli altri sopravvissuti dell’Armata ricognitiva tentare di salvare l’umanità…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

L’Attacco dei Giganti Cofanetto NN. 16/20 Pieno

24,50 €

Autori: Hajime Isayama

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Shingeki no kyojin 16/20

QUARTO APPUNTAMENTO CON LA RACCOLTA IN COFANETTO DEL MANGA DI CULTO FIRMATO DA HAJIME ISAYAMA

Sollevata dall’infame accusa di tradimento, l’Armata ricognitiva riesce a rovesciare il Governo Reale. Rivaille e gli altri ora dovranno liberare Eren dalla squadra di soppressione anti-uomo e restituire a Historia la legittima corona.

L’Attacco dei Giganti Cofanetto NN. 16/20 Vuoto

5,50 €

Autori: Hajime Isayama

Data di uscita: 3 mar 2022

Contiene: Cofanetto Vuoto

Dai Dark 3

7,50 €

Autori: Q Hayashida

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Dai Dark 3

Cosa ci fanno la divinità della morte, un ragazzino e uno scheletro umanoide su una nave che ospita una delle scene più splatter mai viste, horror compresi? Che dire, la vita di Zaha Sanko è, come al solito, spaventosamente divertente… ma riuscirà a rimanere vivo per godersela?

Domestic Girlfriend 10

Collana Japan 152

5,50 €

Autori: Kei Sasuga

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 216

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Domestic na Kanojo #10

PUÒ UN CUORE SINTETICO VINCERE CONTRO UN CUORE REALE?

DA QUESTO MANGA, L’OMONIMA SERIE SU CRUNCHYROLL!

Dopo il bacio che si sono scambiati, è indubbio che tra Natsuo e Rui stia nascendo qualcosa… eppure il ragazzo sente ancora di essere innamorato di Hina! La professoressa, però, ormai si è trasferita: sarà vero che “lontano dagli occhi” significa anche “lontano dal cuore”?

Domestic Girlfriend 25

Collana Japan 167

5,50 €

Autori: Kei Sasuga

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Domestic na kanojo 25

STANNO FORSE PER SBOCCIARE NUOVI AMORI?

Adesso che Natsuo e Rui non stanno più insieme, Miyabi ha intenzione di dichiararsi al ragazzo di cui si è innamorata. A New York, invece, è Kajita a entrare in azione. Questo e altro nel venticinquesimo numero del manga di Kei Sasuga.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Moriarty the Patriot 8

Manga Storie Nuova Serie 82

4,90 €

Autori: Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Yuukoku no Moriarty #8

COSA SAREBBE SHERLOCK HOLMES SENZA UNA CONTROPARTE CRIMINALE ALLA SUA ALTEZZA?

I delitti di Whitechapel hanno messo in agitazione gli abitanti del quartiere e i vertici di Scotland Yard. Moriarty è pronto a smascherare il complotto che si cela dietro gli omicidi seriali, ma c’è anche qualcun altro che ha interesse a sfruttare il fantasma di Jack lo Squartatore…

Bungo Stray Dogs 14

Manga Run 14

4,90 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs #14

Esiste il delitto perfetto?

Ranpo Edogawa, il detective in grado di risolvere qualsiasi caso, e un criminale con il potere sovrannaturale di nascondere qualsiasi prova saranno protagonisti di uno scontro irresistibile per gli amanti dei gialli!

Bungo Stray Dogs 15

Manga Run 15

4,90 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs #15

A UN PASSO DAL PUNTO DI NON RITORNO

Se il tuo immediato futuro è la prigione o addirittura la morte, sei obbligato a pensare e ad agire molto in fretta. L’Agenzia di Detective Armati, incastrata da un piano diabolico, sta vivendo il momento più critico della sua storia.

Bungo Stray Dogs 16

Manga Run 16

4,90 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs #16

Quanti tipi di poteri soprannaturali esistono?

Impossibile dirlo, ma ce n’è uno assolutamente fuori scala. Per il suo detentore è il momento di un tuffo nel passato al profumo di sangue e polvere da sparo, in un luogo ai confini del mondo dove la vita umana assume un valore inquietante.

Bungo Stray Dogs 17

Manga Run 17

4,90 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs #17

COME CONTRASTARE UN AVVERSARIO CHE HA IL POTERE DI RISCRIVERE LA REALTÀ?

Nella partita a scacchi più complicata che l’Agenzia di Detective Armati abbia mai affrontato, Atsushi e Kyoya tentano una mossa azzardata, mentre Dazai collabora a distanza usando una tecnica al di là di ogni immaginazione…

Bungo Stray Dogs 21

Manga Run 21

4,90 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs 21

NUOVI SEGRETI SVELATI SUL CONTROVERSO OCHI FUKUCHI

Eroe di guerra, geniale stratega, comandante dei cani da caccia, con un lato oscuro pronto a mettere in scacco il mondo. Esiste qualcuno in grado di dargli del filo da torcere? Preparatevi a un numero ad alta tensione!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Cowboy Bebop 1

7,00 €

Autori: Yutaka Nanten

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Cowboy Bebop 1

Siete andati a vedere al cinema a marzo il film Cowboy Bebop The Movie? Non perdetevi la ristampa del celebre manga scritto e disegnato da Yutaka Nanten sotto la supervisione della Sunrise e di Shinchiro Watanabe! Spike Spiegel, Jet Black, la bellissima e misteriosa Faye Valentine e la geniale ed di nuovo in azione! Three, two, one… Let’s jam!

Cowboy Bebop 2

7,00 €

Autori: Yutaka Nanten

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Cowboy Bebop 2

Secondo volume (di tre) della mini tratta dall’omonimo e celebre anime. I nostri protagonisti sono diventati famosi e la giornalista di un canale televisivo di Marte, Rachel, muore dalla voglia di fare un’intervista all’affascinante equipaggio della Bebop. Faye, Spike, ed e G, scontrosi e asociali come sono, gliela concederanno?

Chiedi a Iwata!

15,00 €

Autori: Satoru Iwata, Hobonichi

Data di uscita: 3 mar 2022

Pagine: 192

Formato: 13.5X21.5

Contiene: Ask Iwata Words of Wisdom from Satoru

Satoru Iwata è stato l’amatissimo amministratore delegato di Nintendo per più di dieci anni. Sotto la sua direzione sono nati il Nintendo DS e il Wii e la compagnia ha raggiunto un successo mai visto prima. Questo libro raccoglie non solo molti aneddoti e riflessioni di Iwata su Nintendo e sul suo periodo all’interno dell’azienda, ma anche sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione della leadership e molto altro ancora. Un libro essenziale per conoscere una delle figure più importanti della storia dei videogiochi!