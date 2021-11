Elden Ring – anteprima in Italiano del gameplay e dettagli delle edizioni

Elden Ring arriverà il 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM come vi abbiamo già riportato.

Bandai Namco ha diffuso una anteprima commentata del gameplay, che possiamo guardare in Italiano nel video che segue.

Il video approfondisce alcuni aspetti del gioco:

Il design di un mondo vasto – L’Interregno, meticolosamente definito, aiuta a immergersi nel più grande gioco realizzato da FromSoftware. I segreti si nascondono ovunque, incoraggiando l’esplorazione per coloro che osano avventurarsi fuori dai sentieri battuti.

– L’Interregno, meticolosamente definito, aiuta a immergersi nel più grande gioco realizzato da FromSoftware. I segreti si nascondono ovunque, incoraggiando l’esplorazione per coloro I Legacy Dungeon – Grandi dungeon su più livelli che richiamano il classico level design di FromSoftware e che sono integrati nell’Overworld.

– Grandi dungeon su più livelli che richiamano il classico level design di FromSoftware e che sono integrati nell’Overworld. Traversate – Cavalca veloce come il vento attraverso l’Interregno sul tuo Destriero Fantasma e combatti mentre sei a cavallo.

– Cavalca veloce come il vento attraverso l’Interregno sul tuo Destriero Fantasma e combatti mentre sei a cavallo. Combattimento – I giocatori hanno a disposizione tante diverse opzioni, base o avanzate, di combattimento, con armi o discipline magiche.

– I giocatori hanno a disposizione tante diverse opzioni, base o avanzate, di combattimento, con armi o discipline magiche. Multiplayer – Alleati con un amico e aiuta altri Senzaluce a sconfiggere potenti nemici grazie al multiplayer cooperativo.

Prenotando ELDEN RING si avrà accesso ai seguenti oggetti:

Guida Digitale all’Avventura, che contiene informazioni utili per aiutare i giocatori nella loro avventura nell’Interregno.

Gesto Bonus* “L’Anello” – Ricevi un gesto all’inizio del gioco. *Gesto che si può anche ottenere in-game.

Sono state annunciate oggi anche le seguenti versioni del gioco:

Launch Edition (esclusiva per l’area EMEA)

Gioco disco di gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, code in a box per PC

Poster

Art Card, sticker e toppa in tessuto

Digital Deluxe Edition (disponibile nei negozi digitali di PlayStation, Xbox e STEAM)

Gioco

Artbook Digitale e Colonna Sonora Originale

Collector’s Edition (Disponibile presso negozi selezionati per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC)

Disco di gioco (eccetto per PC dove sarà code in a box)

Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella

SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition – esclusiva per l’area EMEA

Premium Collector’s Edition (esclusiva del BANDAI NAMCO Entertainment Europe store e disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC)