Elden Ring – la nuova data di uscita

Elden Ring, il fantasy action-RPG sviluppato da FromSoftware Inc. e prodotto da BANDAI NAMCO Entertainment Inc., ha una nuova data di uscita.

Il gioco, nato dalla collaborazione tra Hidetaka Miyazaki – creatore dell’acclamata serie di videogiochi Dark Souls – e George R.R. Martin – autore della serie fantasy Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, sarà quindi disponibile dal 25 Febbraio 2022.

Uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Elden Ring – il Closed Network Test

Bandai Namco ha inoltre annunciato che sarà giocabile tramite un Closed Network Test pianificato dal 12 Novembre.

I fan scelti potranno provare le prime ore del titolo, assaggiare una piccola porzione di quello che il gioco avrà da offrire e aiutare il team di sviluppo nel testare i server online del gioco prima della sua uscita.

Sarà giocabile nei giorni tra il 12 e il 15 Novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nei seguenti orari:

12 novembre: 12:00 – 15:00 CET

13 novembre: 4:00 – 7:00 CET

13 novembre: 20:00 – 23:00 CET

14 novembre 12:00 – 15:00 CET

15 novembre: 4:00 – 7:00 CET

I giocatori europei dovranno registrarsi su www.eldenring.com/cnt per la possibilità di partecipare al Closed Network Test.

Il gioco permetterà il multiplayer cross-play: i giocatori PlayStation 5 e PlayStation 4 potranno giocare insieme, come anche Xbox Series X|S e Xbox One, mentre quelli PlayStation non potranno giocare con i possessori di Xbox.

Alcune delle caratteristiche del gioco: