L’Attacco dei Giganti: La serie si è ispirata a Stanley Kubrick

L’Attacco dei Giganti è tornato alla grande sulla bocca di tutto il mondo grazie all’uscita dell’ultima stagione, che ancora una volta ha cambiato le carte in tavola, per quanto riguarda il destino di Eren, Mikasa, Levi, Armin e tutti gli altri. Ogni tassello viene inserito nel posto giusto e passo dopo passo il pubblico si appresta ad assistere al finale della serie, dopo più di un decennio di gloria e successo smisurato.

Che la serie creata da Hajime Isayama ha alle spalle una cultura immensa e degna di nota era palese, ma anche questa volta da parte dell’anime, abbiamo la stessa fattura tecnica che ancora una volta sancisce e dimostra uno dei tanti moventi della notorietà del prodotto, che da decenni sbalordisce, stupisce e colpisce.

Yuichiro Hayashi, ovvero il regista di questa quarta stagione de L’Attacco dei Giganti, ha rilasciata una corposa intervista pregna di sfaccettature, rivelazioni e segreti professionali, che come da prassi hanno scatenato l’ammirazione del popolo nipponico.

L’attenzione è virata sulla rivelazione considerevole che la trasposizione televisiva si è ispirata ad un film del maestro del cinema Stanley Kubrick, più nello specifico alla leggendaria pellicola di fantascienza 2001: Odissea nello spazio, uscita nell’ormai lontano 1968.

Yuichiro Hayashi ha dichiarato che alcuni dei suoni e immagini presenti in una sequenza specifica della nuova stagione sono ispirati proprio dalla pellicola di Kubrick, insieme a tante altre produzioni di fantascienza che abbracciano gli anni ’70, creando una perfetta fusione tra innovazione e rispetto per il passato.

Hayashi talking about how the memory/paths scene in EP 3 of Attack on Titan is inspired by 2001: A Space Odyssey. pic.twitter.com/O4L1mj31hL

— dev (@devs_il) February 27, 2022