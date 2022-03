Bleach: Tite Kubo realizza una nuova illustrazione di Ichigo

Ichigo Kurosaki, protagonista del manga Bleach, è uno dei personaggi più importanti introdotti nelle pagine di Weekly Shonen Jump.

Bleach è destinato a tornare entro la fine dell’anno con l’adattamento dell’arco Thousand Year Blood War.

Tite Kubo ha condiviso il nuovo artwork di Ichigo Kurosaki, cogliendo l’occasione per ritrarre il protagonista di Bleach mentre mostra il suo sostegno al popolo ucraino, drappeggiando l’eroe Shonen con i colori della bandiera ucraina mentre i fan aspettano il tanto atteso ritorno della serie Shonen:

Lo Studio Pierrot tornerà ai compiti di animazione per la prossima stagione.

Lo stesso Kubo ha recentemente lasciato tutti a bocca aperta con l’arco Thousand Year Blood War, creando una nuova storia nel mondo della Soul Society.

In questo modo i lettori di Weekly Shonen Jump potranno capire cosa hanno fatto Ichigo e i suoi amici fin dal finale originale di Bleach.

Anni dopo la conclusione della Guerra del Sangue, è nata una nuova generazione con un certo numero di membri della Soul Society che sono diventati genitori, inclusi artisti del calibro di Ichigo e Orihime.

Naturalmente, le cose non sono così pacifiche poiché è emerso un nuovo problema che erutta dalle profondità dell’inferno.

L’arco Thousand Year Blood War era originariamente il finale della serie per Bleach. Molti fan credevano che non sarebbero tornati nuovi racconti nel mondo della Soul Society.

Con questo arco narrativo che vede la battaglia della Soul Society contro il Clan Quincy, bisogna aspettarsi che l’imminente adattamento dell’anime abbia alcuni momenti importanti per tutti i principali giocatori di Bleach.

Bleach: il manga

Si tratta di un manga scritto e illustrato da Tite Kubo. Bleach è stato pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 7 agosto 2001 al 22 agosto 2016, per un totale di 686 capitoli settimanali, che la casa editrice Shūeisha ha poi raccolto in 74 volumi tankōbon. Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime, prodotta dalla Pierrot per la regia generale di Noriyuki Abe.