Il numero 20 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto da lunedì 19 aprile 2021, annuncerà la pubblicazione di ben cinque nuovi one-shot manga da parte di autori emergenti che potrebbero trovare fortuna nella rivista settimanale per ragazzi.

Le cinque storie autoconclusive esordiranno una per volta a partire dalla prossima settimana, quindi da lunedì 26 aprile, in occasione del numero doppio 21 e 22.

Ecco i titoli dei nuovi one-shot e gli autori:

Peko Peko no Yamai scritto e disegnato da Watanabe Shinpei . Esordirà nel numero doppio 21 e 22;

scritto e disegnato da . Esordirà nel numero doppio 21 e 22; Dai Tokyo Oniyome-den (Tokyo Grind Horror Channel) scritto e disegnato da Nakama Tadaichi . Esordirà nel numero 23;

(Tokyo Grind Horror Channel) scritto e disegnato da . Esordirà nel numero 23; NoONEKnows scritto e disegnato da Kataoka Yasuharu . Esordirà nel numero 24;

scritto e disegnato da . Esordirà nel numero 24; BadTripper scritto e disegnato da Yu Odoriba (conosciuto per MY LITTLE MARS). Esordirà nel numero 25;

scritto e disegnato da (conosciuto per MY LITTLE MARS). Esordirà nel numero 25; Roku to Yuki scritto e disegnato da Midorimizu Tou (conosciuto per MONSTERS). Esordirà nel numero 26.

Di seguito, invece, un preview dei one-shot direttamente dal magazine:

Ricordiamo che, nel frattempo, due nuove serie regolari stanno debuttando in rivista:

Ao no Hako (Scatola Blu) scritto e disegnato da Koji Miura . La serie ha esordito nel numero 19 di Weekly Shonen Jump del 12 aprile;

(Scatola Blu) scritto e disegnato da . La serie ha esordito nel numero 19 di Weekly Shonen Jump del 12 aprile; Amenofuru scritto da Ippon Takegushi e disegnato da Santa Mitarashi. La serie esordirà su Weekly Shonen Jump nel numero doppio 20-21 del 19 aprile.

E, di conseguenza, altre si concludono. Questo è il caso di Build King, la recente serializzazione scritta e disegnata da Mitsutoshi Shimabukuro (Toriko).

