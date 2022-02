Crunchyroll annuncia i vincitori agli anime awards 2021

Con il passare degli anni, i fan sanno che Crunchyroll dedica del tempo per onorare la sua migliore serie di anime a colpo sicuro. La votazione per i titoli più importanti del 2021 si è conclusa qualche tempo fa e ora sembra che i risultati siano arrivati. Dopo l’elaborazione di tutti i dati ecco i vincitori agli Anime Awards di Crunchyroll come riportato da Anime News Network!

Il vincitore dell’Anime Awards 2021

La prima parte della stagione finale de L’Attacco dei Giganti ha conquistato la vittoria più importante agli Anime Awards di quest’anno, rivendicando il posto di Anime dell’anno. La serie molto popolare ha superato i concorrenti 86 EIGHTY-SIX, JUJUTSU KAISEN, ODDTAXI, Ranking of Kings e Sonny Boy per il premio.

La serie, nominata in nove diverse categorie, alla fine ha portato a casa quattro premi.

Il personaggio Eren Jaeger è stato votato “Miglior antagonista“, il suo doppiatore Yuuki Kaji ha vinto come miglior voce (giapponese) e la sequenza di apertura della serie “Boku no Sensō” (La mia guerra) di Shinsei Kamattechan ha vinto la migliore sequenza di apertura. Yuichiro Hayashi ha diretto e sceneggiato l’apertura.

Le altre serie anime premiate

Demon Slayer è il vincitore di tre premi e altri quattro per la recitazione vocale per il maggior numero di vittorie complessive. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train vince il premio come miglior film battendo sia BELLE di Mamoru Hosoda sia il gran finale di Hideaki Anno Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time.

Il montaggio televisivo del film ha anche vinto la migliore animazione, la migliore colonna sonora e la migliore sequenza finale. I doppiatori di Tanjiro – Enzo Ratsito (francese), Marcel Navarro (castigliano) e Islam Gandzhaev (russo) hanno vinto ciascuno nelle rispettive categorie Miglior doppiatore.

Anche il doppiatore di Rengoku Irwin Daayán ha vinto nella categoria in lingua spagnola.

Le serie anime ODDTAXI e Wonder Egg Priority pur essendo in testa alle nomination totali con 11 ciascuna, non hanno garantito il maggior numero di vittorie. Sorprendentemente, Wonder Egg Priority conclude con un’esclusione mentre ODDTAXI con due vittorie.

La serie d’azione Jujutsu Kaisen non è andata a casa a mani vuote, vincendo il miglior design del personaggio (Tadashi Hiramatsu), la migliore azione, la migliore scena di combattimento e la migliore ragazza per Nobara Kugisaki. L’attore doppiatore di Satoru Gojo René Dawn-Claude (tedesco) e Léo Rabelo (portoghese) hanno entrambi vinto nella migliore interpretazione di doppiatore per le rispettive lingue.