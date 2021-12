Crunchyroll annuncia gli anime in simulcast di questo Inverno

Crunchyroll ha annunciato le serie anime che diffonderà in simulcast durante la stagione invernale 2021/2022.

Vediamo insieme quali nuovi anime sono in arrivo su Crunchyroll, oltre ai già annunciati L’Attacco dei Giganti Final Season Parte 2 o FreakAngels o al ritardatario World’s End Harem.

I simulcast invernali di Crunchyroll

AKEBI’S SAILOR UNIFORM

Studio: CloverWorks

Airtime: Da annunciare

In una prestigiosa scuola femminile, una nuova studentessa cerca di stringere più amicizie possibile.

ATTACK ON TITAN FINAL SEASON PART 2

Studio: MAPPA

Airtime: 9 gennaio

Eren Yeager e il Corpo di Ricerca si apprestano alla resa dei conti, con l’inizio di Attack on Titan Final Season Part 2!

CUE!

Studio: Graphinica, Yumeta Company

Airtime: Da annunciare

Sedici aspiranti doppiatrici cercano di rendere realtà il loro sogno di diventare delle stelle del mondo dei seiyuu!

FREAKANGELS

Studio: Yapiko Animation

Airtime: 27 gennaio

Dopo che la civilizzazione è giunta a un tragico epilogo, dodici ragazzi dotati di poteri psichici tentano di ricostruire la società.

IN THE LAND OF LEADALE

Studio: Maho Film

Airtime: Da annunciare

Intrappolata in un MMORPG, una donna costruisce una nuova vita nella terra di Leadale!

LIFE WITH AN ORDINARY GUY WHO REINCARNATED INTO A TOTAL FANTASY KNOCKOUT

Studio: OLM

Airtime: Da annunciare

Due amici vengono trasportati in un mondo parallelo, ma uno dei due viene trasformato in una bellissima ragazza!

LOVE OF KILL

Studio: Platinum Vision

Airtime: Da annunciare

Due assassini davvero male assortiti si trovano invischiati in una guerra tra organizzazioni, in questa serie densa di suspense!

ORIENT

Studio: A.C.G.T

Airtime: Da annunciare

Dall’autore di Magi arriva un racconto di impetuosi guerrieri che affrontano dei mostri nel periodo Neo-Sengoku!

MISS KUROITSU FROM THE MONSTER DEVELOPMENT DEPARTMENT

Studio: Quad

Airtime: Da annunciare

Guarda Miss Kuroitsu che crea dei mostri per un’organizzazione di villain che li usa per affrontare gli eroi!

MY DRESS-UP DARLING

Studio: CloverWorks

Airtime: Da annunciare

Due mondi opposti si scontrano quando un ragazzo timido e una ragazza molto popolare trovano un punto d’incontro grazie al cosplay!

PRINCESS CONNECT! RE:DIVE SEASON 2

Studio: CygamesPictures

Airtime: Da annunciare

Torna la Gilda dei Buongustai per vivere altre avventure nella nuova stagione di Princess Connect! Re: Dive!

RANKING OF KINGS

Studio: Wit Studio

Airtime: Da annunciare

Un giovane principe continua il suo viaggio per provare di meritare il suo posto tra le schiere dei re!

SABIKUI BISCO

Studio: OZ

Airtime: Da annunciare

Un vagabondo esplora e tenta di sopravvivere nella sterile terra desolata di un Giappone del lontano futuro!

THE CASE STUDY OF VANITAS

Studio: BONES

Airtime: Da annunciare

Vanitas e Noe continuano le loro indagini per penetrare nei segreti della Maledizione della Luna Blu! (guarda i primi 12 episodi!)

THE STRONGEST SAGE WITH THE WEAKEST CREST

Studio: J.C. Staff

Airtime: Da annunciare

Dopo che un potentissimo saggio si è reincarnato in un altro mondo, cerca di dimostrare al mondo di essere ancora il più grande!

THEATRE OF DARKNESS: YAMISHIBAI 10

Studio: ILCA

Airtime: Da annunciare

Preparatevi a vivere altre storie dell’orrore giapponesi, raccontate nell’inimitabile stile kamishibai!

TOKYO 24TH WARD

Studio: CloverWorks

Airtime: Da annunciare

Su un’isola artificiale che si trova nella Baia di Tokyo, tre amici d’infanzia cercano di salvare il futuro del luogo!

WORLD’S END HAREM

Studio: AXsiZ, Studio Gokumi

Airtime: Da annunciare

World’s End Harem è ispirato all’omonimo manga, pubblicato su Shonen Jump+, nato da Link e Kotaro Shono.