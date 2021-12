L’Attacco dei Giganti – Final Season Parte 2: il nuovo trailer ufficiale

Le trasmissioni de L’Attacco dei Giganti – Final Season Parte 2 inizieranno nella notte tra il 9 e il 10 Gennaio 2022 con l’episodio 76.

Pony Canyon ha pubblicato il nuovo trailer, che possiamo guardare di seguito:

L’Attacco dei Giganti – Final Season Parte 2 arriverà anche in Italia su Crunchyroll in simulcast con la messa in onda in Giappone.

Sono passati quattro anni da quando l’Armata Ricognitiva ha raggiunto la costa e il mondo ora sembra essere molto diverso da prima. Le cose si fanno serie perché sia l’Armata Ricognitiva che la gente di Paradis sono determinati a sopravvivere. A ogni modo, Eren è scomparso. Ricomparirà prima che gli antichi rancori tra Marleyani ed Eldiani facciano scoppiare la peggior guerra della storia?

La prima parte si compone di 16 episodi; la seconda, stando a quanto circola online, dovrebbe comporsi di 12 episodi.

Ricordiamo che prima del debutto della parte 2 della stagione finale, Crunchyroll diffonderà gli episodi animati originali (OAD) che in Giappone sono usciti negli anni scorsi su DVD allegati ai volumi del manga:

Nei primi tre episodi vedremo Hange mentre tenta di catturare il suo primo Gigante vivo e torneremo indietro ai tempi dell’addestramento del 104° Corpo di Addestramento Reclute; gli episodi 4 e 5 sono basati su Attack on Titan: No Regrets, il manga spinoff scritto da Yasuko Kobayashi che parla del passato del Capitano Levi e del Comandante Erwin Smith.

Gli episodi che vanno dal 6 all’8 sono basati su Attack on Titan: Lost Girls, la serie di romanzi spinoff scritti dallo sceneggiatore dell’anime Attack on Titan, Hiroshi Seko, che racconta alcune vicende vissute da Annie Leonhart e Mikasa Ackermann.

La prima parte de L’Attacco dei Giganti – Final Season è già disponibile in streaming gratuito su VVVVID con il doppiaggio in Italiano; gli abbonati a Prime Video possono guardarla anche sul servizio video di Amazon.

Sulle medesime piattaforme sono disponibili anche le stagioni precedenti, che Dynit ha pubblicato in home video.