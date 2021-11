Attack on Titan – Final Season Part 2 in arrivo su Crunchyroll

Attack on Titan – Final Season Part 2, la conclusione dell’anime basato su L’Attacco dei Giganti, è in arrivo su Crunchyroll dal 9 Gennaio 2022.

La piattaforma ha infatti annunciato il simulcast della seconda parte della stagione finale per gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, l’America Latina, l’Europa, il Medio Oriente e la Russia.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli per l’Italia.

The War for Paradis explodes in Attack on Titan The Final Season Part 2, coming to Crunchyroll on January 9, 2022! 🔥 pic.twitter.com/Pro8AsuWYm — Crunchyroll (@Crunchyroll) November 19, 2021

La prima parte della stagione finale della serie anime de L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 7 Dicembre 2020 ed è stata trasmessa per 16 episodi.

Al termine della trasmissione dell’episodio 16 (il 75 complessivo della serie) è stato annunciato che l’episodio 76, intitolato Condanna, avrebbe inaugurato la seconda parte della stagione finale.

La prima parte di Attack on Titan – Final Season è giĂ disponibile in streaming gratuito su VVVVID con il doppiaggio in Italiano:

Che ne sarà del futuro dell’umanità ? Le stagioni sono passate, le amicizie sono state ferite, le armi sono finite sottoterra come le divise di chi faceva parte del Corpo di Ricerca. Fantasmi, di loro non è rimasto niente.

Solo vuoto. Tranne per un seme donato dal loro sacrificio: la Speranza per il genere umano. Sono successe tante cose a Eren, Mikasa, Armin.

Li abbiamo visti un’ultima volta davanti alla distesa abbagliante dell’orizzonte. Insieme hanno combattuto per la libertà . Come loro anche noi vogliamo conoscere i segreti del mondo. Avanzare. Tutte le cose che abbiamo visto sono accadute per uno scopo ed è ora che finiscano.

Un pensiero strano, quasi amaro, ma che ci ha spinto fin qui. Alla stagione finale.

Dynit pubblicherĂ l’edizione home video della prima parte a fine Novembre.

Ricordiamo che un film live action è in fase di sviluppo a Hollywood.