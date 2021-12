FreakAngels – la data di uscita su Crunchyroll

FreakAngels è la serie animata Crunchyroll Originals che adatta il fumetto omonimo di Warren Ellis e Paul Duffield, uscito in Italia per Edizioni BD:

In una Londra invasa dall’acqua, l’ultimo baluardo in cui sopravvive la civiltà è Whitechapel, il quartiere protetto dai FreakAngels. Adesso qualcuno bussa alle porte e chiede le loro teste. Fra visioni apocalittiche, sferzate sarcastiche e momenti poetici, Warren Ellis propone il primo capitolo della saga graphic novel che ha dato nuovo valore ai termini “audace” e “sorprendente”.

Crunchyroll ha annunciato che la serie si comporrà di 9 episodi, che arriveranno sulla piattaforma per lo streaming in una soluzione unica il 27 Gennaio 2022.

Di seguito il trailer:

Benvenuti a Whitechapel: ultimo baluardo dell’umanità. Sei anni fa, il mondo è “finito” con un unico ed apocalittico evento che ha intrappolato la Gran Bretagna sotto una misteriosa cupola di energia viola. L’ultimo quartiere di Londra ha resistito grazie alla protezione dei “FreakAngels”, un gruppo di ventiduenni con poteri psichici. Quella delicata pace viene messa a rischio, comunque, quando un vecchio amico esiliato fa il suo ritorno, facendo venire a galla vecchie cospirazioni e nuovi conflitti all’interno di quella frammentata e improvvisata famiglia. Potrà sopravvivere Whitechapel?

Il fumetto originale è uscito come web comic e raccolto in sei volumi da Avatar Press tra il 2008 e il 2011.