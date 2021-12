Jujutsu Kaisen: il regista dell’opening dell’anime svela i suoi segreti con un video

Shingo Yamashita spiega le tecniche usate per le animazioni della sigla di apertura di Jujutsu Kaisen

L’autore della sigla di apertura dell’anime di Jujutsu Kaisen Shingo Yamashita spiega, con l’ausilio di un video, le tecniche adoperate per le animazioni della sigla di apertura. In più, svela alcuni segreti riguardanti i significati delle metodologie applicate per l’occasione.

Il regista è uno dei professionisti più autorevoli del settore. Difatti, il suo contributo è ben visibile anche nello scontro tra Naruto e Pain all’interno dell’anime Naruto Shippunden.

Manga e anime di Jujutsu Kaisen in Italia

Planet Manga – divisione di Panini Comics – cura l’edizione italiana di Jujutsu Kaisen:

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Planet Manga ha rilasciato anche un volume 0 con il sottotitolo L’istituto di arti occulte – Oscurità abbagliante:

Il sentimento più nobile può diventare la maledizione più crudele.

Il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha.

Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Crunchyroll, invece, trasmette la serie animata del manga: