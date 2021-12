Naruto: lo spettacolo teatrale tornerà nell’autunno del 2022

Nel corso dell’evento Jump Festa 2022 è stato annunciato che lo spettacolo teatrale di Naruto tornerà durante la stagione autunnale del 2022. Il soggetto scelto per l’occasione coprirà gli archi narrativi dell’assalto di Pain e del summit dei cinque Kage.

Naruto Uzumaki sarà interpretato da Masaki Nakao – che prende, quindi, il posto di Kodai Matsuoka. Riuji Sato, invece, vestirà i panni di Sasuke Uchiha. In aggiunta a ciò, ci saranno Yui Itō come Sakura Haruno e Yūki Kimisawa come Kakashi Hatake. Yūki Tamaki si unisce al cast come Nagato.

Naruto e Boruto in Italia, tra manga e anime

In Italia, il manga di Naruto è edito da Panini Comics – divisione Planet Manga:

Dal settimanale “Shonen Jump” (Shueisha) ecco “Naruto”, incentrato sulle avventure di un ragazzino, Uzumaki Naruto, che vuole diventare un famoso ninja e lasciare un segno nella storia. Gli ostacoli sul suo cammino sono però molti, come le prove che dovrà sostenere e i rivali che dovrà affrontare… Testi e disegni del giovane e talentuoso Masashi Kishimoto, che si è affermato proprio con questo manga grazie a storie che mescolano azione e umorismo, disegnate con un tratto dinamico e sicuro.

L’anime, invece, è presente su Crunchyroll:

Il villaggio nascosto tra le foglie è la casa dei ninja più furtivi. Ma dodici anni prima, una temibile volpe a nove code terrorizzava il villaggio prima che fosse sottomesso e il suo spirito sigillato all’interno del corpo di un bambino

Stesso distribuzione per Boruto (Planet Manga):

L’ATTESISSIMO SEGUITO DI NARUTO! Boruto, figlio di Naruto e Hinata, cerca disperatamente di attirare l’attenzione del padre, impegnatissimo per via del suo ruolo di Hokage. Ribelle e insoddisfatto, diverrà discepolo di Sasuke. L’insolita coppia, nonostante il periodo di pace, dovrà affrontare una minaccia immane…

E per l’anime (Crunchyroll):