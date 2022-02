L’Attacco dei Giganti: rivelato il discorso più emotivo di Eren!

L’Attacco dei Giganti rivela, con l’ultimo episodio della serie, il discorso più emozionante della stagione di Eren Yeager.

La quarta e ultima stagione rende il suo finale ancora più chiaro episodio dopo episodio, in cui i fan hanno visto Eren subire una serie di cambiamenti dalla prima metà della stagione l’anno scorso.

Eren si è concentrato su un grosso obiettivo e l’ultimo episodio della serie ha continuato a metterlo sotto una luce di antagonista in cui si stava lentamente trasformando, insieme ad alcuni grandi colpi di scena.

Eren con il potere del Gigante d’Attacco, ha saputo connettersi direttamente con la fonte del potere del Titano Fondatore. Attraverso un appello emotivo alla ragazza stessa, è riuscito a convincerla a continuare il suo gioco per distruggere completamente il resto del mondo al di fuori dell’isola di Paradis.

L’episodio 80 della serie ha rivelato che Eren voleva lavorare con Zeke solo per poter accedere direttamente al potere del Titano Fondatore. Di fatto con Zeke è stato capace di entrare nello spazio delle Coordinate, e grazie a Zeke è stato in grado di fare appello direttamente alla stessa Fondatrice.

Grazie al suo potere ha anche intravisto il suo passato, e con esso tutta la sofferenza che ha dovuto affrontare per mano della famiglia reale Fritz prima che la sua stirpe fosse condannata ad anni di sofferenza.

Abbracciando Ymir prima che realizzasse i desideri di Zeke, la supplica per il fatto che aveva aspettato per migliaia di anni che lui si mettesse dalla sua parte.

Stava aspettando che qualcuno la liberasse dal ciclo della violenza e, con il suo aiuto, i due ora sfogheranno la loro rabbia sul resto del mondo. Eren sta cercando di distruggere tutto, non solo Marley o Eldia, e presto vedremo cosa significa davvero per il resto della serie.

Di seguito ecco una parte dell’episodio del discorso di Eren come riporta Comicbook:

"Waiting 2000 years just for somebody "

