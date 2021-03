L’attacco dei Giganti 4 sta per concludersi, e come ricorderete lo scorso fine settimana sono stati trasmessi sia l’episodio 14 che il 15, di entrambi i quali trovate qui la mia recensione per così dire cumulativa, poiché la settimana prima la trasmissione della puntata 14 è stata interrotta per via di un terremoto che ha colpito il Giappone.

La fine dell’episodio 15 ha però sbalordito il pubblico per via dell’oscura storia di Zeke…

L’attacco dei Giganti 4 ci fa conoscere meglio Zeke

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sulla puntata 15 di L’attacco dei Giganti 4.

Zeke sembrava un bambino come tanti altri. Tuttavia, questo è molto lontano dalla realtà, poiché Zeke viveva a Marley, e suo padre Grisha, che sarà poi anche il padre di Eren, costringe il suo primogenito a entrare a far parte di un’organizzazione segreta intenzionata a rovesciare Marley per aver trasformato gli Eldiani in schiavi.

Il ragazzo è stato costretto a entrare nell’esercito nella speranza di ereditare un Gigante, ed è allora che le cose hanno cominciato a cadere a pezzi: Zeke non amava la guerra ed è stato manipolato dai suoi fin da bambino, ma se potesse ereditare un Gigante potrebbe dare vita al suo personale piano di “salvezza” degli Eldiani.

Essendo però goffo anche durante gli allenamenti, l’unico modo per ereditare un Gigante sarebbe stato dimostrarsi fedele a Marley; così, Zeke decise di ingraziarsi la fiducia dei suoi nemici denunciando e facendo arrestare i suoi genitori.

Per quanto invece riguarda il piano di Zeke, che sembra fra l’altro aver convinto anche Eren, è quanto di più nichilista potesse partorire: per Zeke, gli eldiani saranno sempre cacciati, braccati, emarginati, esiliati e schiavizzati, per cui l’unico modo per salvarli è per lui farli estinguere usando il potere del Gigante Fondatore per impedire loro di procreare.

Una scelta drastica che nasce dalla presa di coscienza dell’immutabilità delle cose. Ma per scoprire se Zeke ha torto o ragione dovremo attendere gli ulteriori sviluppi di L’Attacco dei Giganti 4, la cui ultima puntata andrà in onda in Giappone questo fine settimana.

