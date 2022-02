L’Attacco dei Giganti: la quarta stagione scombussola i piani di Zeke

L’Attacco dei Giganti ha davvero sconvolto i piani di Zeke con rivelazioni oscure negli ultimi episodi della serie!

La quarta e ultima stagione de L’Attacco dei Giganti si è articolata verso un capolinea esplosivo. Il nuovo episodio ha portato alla luce grosse rilevazioni.

Come riporta comicbook, tali novità hanno da un lato cambiato la comprensione del passato dei fan, dall’altro ha avviato un nuovo corso di eventi per la serie.

Eren è apparso particolarmente differente negli ultimi episodi e i suoi cambiamenti sono saltati agli occhi di colui con il quale sembrava stesse collaborando: Zeke.

La seconda parte del finale di stagione de L’Attacco dei Giganti raggiunge un nuovo punto critico, poiché Zeke tenta di fare in modo che Eren segua il suo piano per il futuro di Eldia. Per riuscirci, Zeke cerca di persuadere Eren sostenendo che entrambi sono stati avviati su questo cammino dal loro terribile padre, per poi rendersi subito conto di quanto sia fuori dalla sua portata.

Di fatto, più riesce a vedere il passato di Eren con suo padre, più Zeke scopre che Eren è sempre stato violento e nascondeva qualcosa sotto.

L’Attacco dei Giganti: il punto sulla quarta stagione

L’episodio 79 de L’Attacco dei Giganti riprende dalle precedenti vicende che hanno rivelato le intenzioni di Eren sul Gigante Fondatore diverse da quello che Zeke pianificava.

Quando Zeke lo porta in un viaggio nel passato, inizia a vedere che Grisha non ha plagiato il Eren con la sua ideologia come invece aveva fatto con Zeke. Questo non solo suscita in lui sentimenti complicati, ma allo stesso tempo gli consente di capire il passato violento di Eren e la sua tendenza di arrivare a uccidere, fintanto che era in grado di vivere come voleva.

Presto Zeke realizza che in realtà è stato Eren a manipolare la sua vita per tutto il tempo. Con il potere segreto nascosto all’interno del Gigante d’Attacco, è stato in grado di vedere così lontano nel futuro che ha imparato l’unico modo per ottenere ciò che vuole.

In Italia è possibile seguire le ultime vicende della quarta stagione della serie in contemporanea con il Giappone su Crunchyroll.