L’Attacco dei Giganti – su Crunchyroll arrivano gli OAD

Crunchyroll ha annunciato la trasmissione in streaming degli episodi animati originali (OAD) de L’Attacco dei Giganti, che in Giappone sono usciti per la prima volta negli anni scorsi allegati ai volumi del manga di Hajime Isayama.

Sono otto in tutto:

Nei primi tre episodi vedremo Hange mentre tenta di catturare il suo primo Gigante vivo e torneremo indietro ai tempi dell’addestramento del 104° Corpo di Addestramento Reclute; gli episodi 4 e 5 sono basati su Attack on Titan: No Regrets, il manga spinoff scritto da Yasuko Kobayashi che parla del passato del Capitano Levi e del Comandante Erwin Smith. Gli episodi che vanno dal 6 all’8 sono basati su Attack on Titan: Lost Girls, la serie di romanzi spinoff scritti dallo sceneggiatore dell’anime Attack on Titan, Hiroshi Seko, che racconta alcune vicende vissute da Annie Leonhart e Mikasa Ackermann.

Saranno disponibili dal 19 Dicembre 2021.

Sempre su Crunchyroll arriverà la seconda e ultima parte de L’Attacco dei Giganti – Final Season.

La prima parte è già disponibile in streaming gratuito su VVVVID con il doppiaggio in Italiano:

Che ne sarà del futuro dell’umanità? Le stagioni sono passate, le amicizie sono state ferite, le armi sono finite sottoterra come le divise di chi faceva parte del Corpo di Ricerca. Fantasmi, di loro non è rimasto niente.

Solo vuoto. Tranne per un seme donato dal loro sacrificio: la Speranza per il genere umano. Sono successe tante cose a Eren, Mikasa, Armin.

Li abbiamo visti un’ultima volta davanti alla distesa abbagliante dell’orizzonte. Insieme hanno combattuto per la libertà. Come loro anche noi vogliamo conoscere i segreti del mondo. Avanzare. Tutte le cose che abbiamo visto sono accadute per uno scopo ed è ora che finiscano.

Un pensiero strano, quasi amaro, ma che ci ha spinto fin qui. Alla stagione finale.